Terliğini almak için Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki çocuk kayboldu

Terliğini almak için suya giren çocuk, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Vatandaşların arama çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine sevk edilen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile su altı arama kurtarma ekipleri de çalışma yaptı.