Terliğini almak için Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki çocuk kayboldu

2/12/2025, Salı
AA
Arama çalışmasının yarın Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de katılımıyla devam edeceği öğrenildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen terliğini almak isteyen 10 yaşındaki Ahmet E. akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD ve su altı arama ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terliğini almak için Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu.

Konak Mahallesi'nde 10 yaşındaki Ahmet E. Dicle Nehri kenarında gezerken terliğinin teki suya düştü.

Terliğini almak için suya giren çocuk, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Arkadaşlarının durumu çevredekilere bildirmesi üzerine vatandaşlar nehir kıyısında Ahmet E'yi aradı.

Vatandaşların arama çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine sevk edilen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile su altı arama kurtarma ekipleri de çalışma yaptı.

Çalışmalara, havanın kararmasıyla ara verildi.

