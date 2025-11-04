Yeni Şafak
Tekirdağ'da 5 gün önce kayboldu; havadan ve karadan aranıyor

16:534/11/2025, Salı
DHA
Gürsoy'un ailesinin kayıp başvurusunun ardından polis, jandarma ve AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Gürsoy'un ailesinin kayıp başvurusunun ardından polis, jandarma ve AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan İsmail Gürsoy'u (75), arama çalışmaları sürüyor.

Süleymanpaşa'nın 100'üncü Mahallesi'nde yaşayan İsmail Gürsoy, 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Gürsoy'un ailesinin kayıp başvurusunun ardından polis, jandarma ve AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri harekete geçti. İsmail Gürsoy'un Naip Mahallesi civarında 3 gün önce görüldüğü ihbarı üzerine havadan dron ve karadan ekiplerin arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği üyeleri dağ motosikletleriyle arama çalışmalarına destek verirken, henüz Gürsoy'un izine rastlanılmadı.


Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Berkant Erat, “Bugün aramalarımızın 5'inci günündeyiz. Naip Mahallesi civarında bir evin önünde görüldüğü bilgisi geldi. İlk gün mezarlık bölgesinde, sonraki günlerde ise şelale ve villa çevresinde aramalar yaptık. Ayrıca mermer bölgesinde bir çobanın baraj boyunda 3 gün önce gördüğünü söylemesi üzerine alanı daraltarak aramaları sürdürüyoruz. Toplam 27 kişilik ekibimiz var, vardiyalı şekilde her gün arama çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.



#Tekirdağ
#Süleymanpaşa
#İsmail Gürsoy
