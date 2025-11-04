Ordu'dan İngiltere'ye 8,8 ton bal ihraç edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan, Avrupa Birliği'nin 10 milyon avro hibe desteği sağladığı "Arım, Balım, Peteğim Projesi" kapsamında kurulan BALMER Şirketi tarafından işletilen bal paketleme tesisinde program düzenlendi.





Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, emeklerinin meyvesini uluslararası alana taşımanın gururunu yaşadıklarını belirtti.





İngiltere'ye 8 ton 827 kilogram bal ihracatı gerçekleştireceklerini vurgulayan Çiftçi, "İhracat sadece bir ticari faaliyet değil, aynı zamanda Türk arıcılığının ve Ordu balının dünya çapında kazandığı güvenin bir göstergesidir. Amacımız ülkemizin tarımsal ihracatını güçlendirmek, üreticimizin emeğini hak ettiği değere ulaştırmak ve Ordu balını dünya markası haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, bu süreçte emeği geçen tüm arıcılara, birlik üyelerine ve ihracat sürecinde destek veren kurumlara teşekkür etti.





Konuşmanın ardından 8 ton 827 kilogram balın yüklendiği tır, İngiltere'ye uğurlandı. Programa, Vali Muammer Erol, Ordu Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ile Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu da katıldı.





Öte yandan kentten son 5 yılda 300 ton civarında bal ihracatı gerçekleştirildi. En çok bal ihracatı İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ve Amerika'ya yapıldı.



