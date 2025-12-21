Yeni yılda ticaretten vergiye kurallar sil baştan: İşte A'dan Z'ye her sektörü etkileyecek yeni dönemin ayrıntıları

EMLAKTA RAYİÇ ARTIŞI SINIRLANDI





Emlak rayiç değerlerinin artışını iki kat ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak vergi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Tapuda yapılan işlemden sonra Em­lak Vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiği­nin tespiti halinde vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine 'bir kat' uygulanacak.