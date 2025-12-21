Yeni yılda ticaretten vergiye kurallar sil baştan: İşte A'dan Z'ye her sektörü etkileyecek yeni dönemin ayrıntıları

Yeni yıl, beraberinde getirdiği yeni düzenlemelerle milyonlarca vatandaşın hem iş hayatını hem de cüzdanını doğrudan etkileyecek. Doğum izninin uzatılmasından imalat sektörüne verilecek nakit desteğe kadar vatandaşı rahatlatacak adımlar atılırken; ithal ürünler, araç piyasası ve vergi sisteminde ise 'sıkı denetim' dönemi başlıyor. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek ve A'dan Z'ye her sektörü etkileyecek yeni dönemin tüm ayrıntıları belli oldu.
Türkiye yeni yıla sadece takvim yaprağını değiştirerek değil, ticari ve sosyal hayatın kurallarını baştan yazarak giriyor. Araç alım satımından esnafın vergi defterine, çalışanların izin sürelerinden alışverişteki cezalara kadar milyonları ilgilendiren dev düzenleme paketi yürürlüğe giriyor. Kimlerin cebine 3.500 TL destek girecek? Araç sahipleri hangi yeni harçla karşılaşacak? İşte 'bunu bilmeden yıla başlamayın' dedirtecek, 7'den 70'e herkesin hayatına dokunan o kritik değişiklikler...
OYUNCAKLARDA SIKI DENETİM
1 Ocak 2026’dan itibaren ithal oyuncaklarda imalatçı ve ithalatçı bilgisi ile kayıtlı marka ve adres eksikse ürün reddedilecek.
ŞİRKETLER DİJİTAL DEFTERLE KAYIT TUTACAK
Yeni kurulacak şirketlerde Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) mecburiyeti getirildi. Yeni yılda kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek bütün şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini dijital ortamda tutmak zorunda.
ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM
İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları, uzatılmaması hâlinde yılbaşı itibarıyla sona erecek.
Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1.000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.
BASİT USULDE VERGİLENDİRMEDE DEĞİŞİKLİK
30 büyükşehirde ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek. Böylece tüm büyükşehirlerde eşit uygulama sağlanacak.
Nüfusu 2 binin altındaki bazı köy ve beldelerdeki mükellefler ise basit usulde vergilendirmeden yararlanmaya devam edecek. Gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin kayıt ve beyanname işlemleri, Defter Beyan Sistemi aracılığıyla meslek odaları ve birlikler tarafından da yürütülebilecek.
PRİME ESAS KAZANÇ SINIRI YÜKSELDİ
Özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kıymetli maden ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık ruhsatları için belirlenen tutarlarda yıllık harç uygulaması başlayacak. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.
YERLİ KATKI RAPORU MECBURİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli katkı oranı yüzde 51’in altında olan ürünler için “yerli katkı oranı raporu” hazırlanmasını mecburi kılacak. Yazılım ürünleri, bakanlıkça verilen “teknolojik ürün belgesi”ne sahip olması hâlinde yerli malı belgesi alabilecek ve yerli katkı oranı yüzde 100 kabul edilecek.
AMATÖR BALIKÇIYA YENİ BELGE
Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı değişiklikle de su altı tüfeğiyle avlananlar için dalma yöntemiyle avlandıklarını gösteren “Amatör Balıkçı Belgesi” mecburi hâle geldi.
DOĞUM VE BABALIK İZNİ UZATILIYOR
Henüz devreye girmeyen ancak 2026'da yasalaşması beklenen bir başka düzenleme ile doğum ve babalık izni uzatılacak. Hem kamu hem de özel sektörde çalışanlar için doğum izni 16 haftadan 24 haftaya, babalık izni ise 10 güne çıkacak. Düzenlemeye yönelik bir kanun teklifinin önümüzdeki dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
İŞÇİ ÇIKARMAYANA 3500 LİRA DESTEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İmalat sektörünün ekonomi ve istihdamın önemli güvencelerinden biri olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: "Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık" dedi.
EMLAKTA RAYİÇ ARTIŞI SINIRLANDI
Emlak rayiç değerlerinin artışını iki kat ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak vergi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Tapuda yapılan işlemden sonra Emlak Vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespiti halinde vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine 'bir kat' uygulanacak.
PERAKENDE TİCARETTE CEZALAR KATLANIYOR
Perakende ticarette kurallara uymayanlara uygulanacak cezalar 2026'da ciddi biçimde artıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozanlara, idari para cezaları yüzde 25.49 yükseltildi.
VERGİ VE HARÇLAR YÜZDE 25.49 ARTIYOR
Yeni yılda vergi, Motorlu Taşıtlar Vergisi başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurtdışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı % 25.49 olarak belirlenmişti.