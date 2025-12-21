40 gün sürecek 'Zemheri' kâbusu başladı! Meteoroloji o iki ili uyardı: Salı günü kar geliyor

Türkiye, kış mevsiminin en çetin geçen 40 günlük süreci olan ve halk arasında "Zemheri" olarak bilinen döneme giriş yapıyor. 22 Aralık - 30 Ocak tarihlerini kapsayan bu dönem, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarıyla birlikte sert bir başlangıç yapıyor. MGM'nin son 5 günlük hava tahmin raporuna göre, batı bölgelerinde şiddetli yağışlar, iç ve doğu kesimlerde ise dondurucu soğuklar etkili olacak.
Türkiye, Aralık ayının sonuna doğru yaklaşırken kış mevsiminin en zorlu virajı olarak kabul edilen "Zemheri" dönemine resmen giriş yaptı. Halk arasında "kara kış" olarak adlandırılan ve 30 Ocak tarihine kadar sürecek olan bu 40 günlük süreç, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son raporlarına göre adına yakışır bir sertlikle başlıyor. Yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritaları, yurdun batısından doğusuna kadar hemen her bölgede kış şartlarının ağırlaşacağını, şiddetli yağışların ve dondurucu soğukların etkisini artıracağını ortaya koyuyor.
Antalya ve Muğla İçin "sarı kodlu" alarm
Zemheri’nin ilk gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle turizm başkentlerimizden Antalya ve Muğla için kritik bir uyarı yayınladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki il için de "Sarı Kod" verilirken, Meteoroloji yetkilileri, beklenen meteorolojik hadiselerin olağandışı olmamakla birlikte, şiddetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşları uyarıyor.
Batıda sağanak doğuda dondurucu ayaz
Hava sıcaklıklarında yaşanacak değişimler, Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında keskin bir fark oluşturacak. Zemheri soğuklarının ilk etkileri Marmara ve Ege kıyılarında sıcaklıkları 12-15 derece bandında tutsa da, bu bölgelerde sağanak yağışlar hayatı zorlaştıracak. İstanbul ve çevresinde etkili olması beklenen yağışlı hava, iç kesimlere doğru ilerledikçe yerini kar ve dondurucu soğuğa bırakacak.
Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi, kışın en sert yüzüyle karşı karşıya kalacak. Erzurum ve Kars gibi kışın en çetin geçtiği illerimizde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bölge halkının buzlanma, don olayları ve ulaşımda yaşanabilecek gizli buzlanma riskine karşı üst düzeyde tedbirli olması hayati önem taşıyor.
Ankara ve çevresine kar uyarısı
Hafta başına yağışlı giren yurtta, hafta ortasına doğru yağışların tür değiştirmesi ve etki alanını genişletmesi öngörülüyor. Meteoroloji verilerine göre 23 Aralık Salı ve 24 Aralık Çarşamba günleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri beyaza bürünecek.
Özellikle Başkent Ankara, Bolu ve Sivas hattında karla karışık yağmurun, zamanla yerini kar yağışına bırakması ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
Haftanın sonuna doğru ise batı bölgelerindeki sağanak yağışlar yerini çok bulutlu ve serin bir atmosfere bırakacak olsa da bu sakinlik uzun sürmeyecek. Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yeni ve yağışlı bir sistemin, hafta sonuna doğru tüm kıyı şeridinde etkisini tekrar artırması tahmin ediliyor.
Uzmanlar, Zemheri ayı boyunca ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor.