40 gün sürecek 'Zemheri' kâbusu başladı! Meteoroloji o iki ili uyardı: Salı günü kar geliyor

Türkiye, Aralık ayının sonuna doğru yaklaşırken kış mevsiminin en zorlu virajı olarak kabul edilen "Zemheri" dönemine resmen giriş yaptı. Halk arasında "kara kış" olarak adlandırılan ve 30 Ocak tarihine kadar sürecek olan bu 40 günlük süreç, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son raporlarına göre adına yakışır bir sertlikle başlıyor. Yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritaları, yurdun batısından doğusuna kadar hemen her bölgede kış şartlarının ağırlaşacağını, şiddetli yağışların ve dondurucu soğukların etkisini artıracağını ortaya koyuyor.