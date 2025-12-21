YÜZDE 28,5 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?

Yayınlanan Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin enflasyona göre belirlendiği senaryolar da öne çıkıyor. Eğer asgari ücret artışı yüzde 28,5 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.





YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı bir senaryoda ise 2026 için net ücretin 28 bin 735 TL, brüt ücretin ise 33 bin 807 TL olması öngörülüyor.