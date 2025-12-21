Asgari ücret 2026 zamm için geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıya çevrilirken, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı biçimde etkileyen 2026 yılı asgari ücretine ilişkin belirleme süreci sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısını geride bırakmasının ardından, ekonomik göstergeler ve veriler masaya yatırılmaya başlandı. Gözler şimdi üçüncü toplantıya çevrilirken, asgari ücret artışının hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Kamuoyunda “Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç seviyesinde belirlenecek?” sorularına yanıt aranıyor.
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Yeni asgari ücret için süreç işlerken gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında. Nihai kararın, Aralık ayının son haftasında açıklanması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Asgari ücret belirleme çalışmaları, genellikle 4 toplantı üzerinden tamamlanıyor. Bazı durumlarda sürecin daha da uzamaması amacıyla üçüncü toplantı sonrası asgari ücretin açıklanması konusunda mutabakat sağlanabiliyor. Bu kapsamda asgari ücretin en erken 24 Aralık tarihinde belirlenebileceğini söylemek mümkün oluyor.
Asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücret zam pazarlığında ikinci toplantı 18 Aralık günü gerçekleştirildi. Şimdi gözler bir sonraki toplantıda. Yeni asgari ücret zamının yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL olarak gerçekleşiyor.
İşte 2026 yılı asgari ücret artış oranı ile ilgili tüm senaryolar:
YÜZDE 20 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?
Yüzde 20'lik asgari ücret artışı senaryosunun gerçekleşmesi durumunda asgari ücret net 26 bin 584 TL, brüt ise 31 bin 206 TL oluyor.
YÜZDE 23 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?
Yüzde 23'lük artış senaryosunda ise net ücret 27 bin 188 TL, brüt ise 31 bin 986 TL oluyor.
YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL olarak gerçekleşiyor.
YÜZDE 28 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?
Eğer asgari ücret artışı yüzde 28 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 293 TL, brüt ücretin ise 33 bin 287 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 28,5 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?
Yayınlanan Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin enflasyona göre belirlendiği senaryolar da öne çıkıyor. Eğer asgari ücret artışı yüzde 28,5 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı bir senaryoda ise 2026 için net ücretin 28 bin 735 TL, brüt ücretin ise 33 bin 807 TL olması öngörülüyor.
YÜZDE 32,2 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret artışı enflasyon beklentisine paralel olarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 29 bin 222 TL, brüt ücretin ise 34 bin 379 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?
Yüzde 35'lik bir zam üzerinde uzlaşılması sonucu ise 2026 yılı asgari ücretinin net 29 bin 841 TL, brüt 35 bin 107 TL olacağı hesaplanıyor.
YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜRCET NE KADAR OLACAK?
Yüzde 40'lık bir artış olması durumunda ise 2026 yılı için net ücret 30 bin 946, brüt ücret ise 36 bin 407 TL olacak.
Asgari ücret net ne kadar?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.