Üç aylar mesajları, manevi bir yenilenmenin ve iç muhasebenin başlangıcını simgelerken, Recep ayı mesajı ile kalpler huzura davet edilir. On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan üç aylar başladı. Üç aylar kutlama mesajı paylaşarak bu mübarek zamanların bereketini sevdiklerimizle paylaşmak, birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönem; dua, sabır ve umutla dolu yeni bir başlangıç için önemli bir fırsat sunar. Tüm İslam âleminin üç aylarını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. İşte üç aylar için kısa, anlamlı ve paylaşmaya uygun mesajlar.
Bugün, 21 Aralık 2025 tarihi itibariyle mübarek üç aylar başlamış olup, bu manevi dönem Ramazan ayının habercisi olarak büyük bir heyecanla karşılanmaktadır. Recep ayı ile başlayan üç aylar, rahmet, bereket ve mağfiret dolu günleri müjdelemekte; duaların kabul olduğu, ibadetlerin kat kat sevap kazandırdığı özel bir zaman dilimidir. Bu kutlu aylarda gönderilen üç aylar mesajları ve üç aylar kutlama mesajları, sevdiklerimize manevi bir yakınlık kurmamızı sağlar. Recep ayı mesajı olarak paylaşılan sözler, kalpleri yumuşatır ve birlik duygusunu pekiştirir. Haydi, bu bereketli dönemi üç aylar mesajları ile taçlandıralım; Allah dualarımızı kabul eylesin, üç aylarımız mübarek olsun. İşte mübarek üç ayların başlangıcıyla birlikte, rahmet ve bereket dolu bu özel dönemi sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel mesajlardan bazılarını sizler için derledik.
"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." (Hadis-i Şerif) Bu kutlu aylarda dualarınızın kabul olmasını dilerim.
Hoş geldin Recep ayı, hoş geldin rahmet ve bereket... Üç aylarımız mübarek olsun.
Ellerin semaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek günlerde, üç aylarınız hayırlara vesile olsun.
Rabbim; Recep ile kalplerimizi uyandırsın, Şaban ile ruhlarımızı arındırsın, Ramazan ile nuruna gark eylesin. Üç aylarımız mübarek olsun.
Gök kapılarının ardına kadar açıldığı, meleklerin yeryüzüne huzur taşıdığı bu kutlu mevsimde, evlerimize bereket, gönüllerimize inşirah dilerim.
Kalplerin yumuşadığı, duaların kabul bulduğu Üç Aylar hepimize şifa olsun.
Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. (Peygamber Efendimiz'in duası)
Bu mübarek üç aylarda ektiğimiz dualar, Ramazan'da huzur hasadı olsun. Hayırlı üç aylar!
İslam'ın nurlu yüzü kalbinize dolsun, makamınız cennet, komşunuz Hz. Muhammed (s.a.v.) olsun. Üç aylarınız mübarek olsun.
Üç aylar kalplerimize huzur, ömrümüze bereket getirsin.
Rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi başladı. Üç aylar mübarek olsun.
Duaların semaya daha yakın olduğu bu günler hayırlara vesile olsun.
Üç aylar; kalbi onarma, niyeti tazeleme ve hayra yönelme vaktidir. Hayırlı olsun.
Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek zaman, gönüllerimize ışık olsun.
Üç aylar, affa en yakın olduğumuz zamanlardır. Rabbim nasip edenlerden eylesin.
Ya Rabbi, üç ayları bizler için arınmaya, huzura ve hayra vesile kıl.
Kalplerimizin temizlendiği, dualarımızın kabul edildiği üç aylar olsun İnşaAllah.
Bu mübarek günlerde edilen dualar kabul, edilen tövbeler makbul olsun.
Bir zaman var ki kalpler yumuşar, dualar çoğalır. Üç aylar mübarek olsun.
Yeniden başlamak için en güzel zaman: Üç aylar.
Rahmet mevsimi geldi. Gönüller şifa bulsun.