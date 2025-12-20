Torba Yasa maddeleri tek tek sıralandı! 36 maddelik torba Meclis yolunda: Bağ-kur ihya süresi, düşük prim listelendi

Vergi düzenlemelerini de içeren yeni torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle birlikte konut kira gelirlerindeki istisna uygulaması yeniden düzenlenirken, bazı meslek ve işletme gruplarına yönelik yeni harç ve vergi yükümlülükleri getiriliyor. Buna göre, veteriner, hekim, kuyumcu, oto galeri ve hava yolu işletmeleri yıllık ruhsat harcı ödeyecek. Ayrıca oto alım-satım işlemleri üzerinden noter harcı oranı binde 2 olarak uygulanacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi kanunları ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunduklarını söyledi. Güler, Vergi Kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 36 maddelik Mali Torba Kanun Teklifi'nin detaylarını paylaştı. Kayıt dışıyla mücadeleyi güçlendirilecek teklifte öngörülen düzenlemeler özetle şöyle: Mesken kira gelirlerine uygulanan istisna yeniden düzenleniyor. Gayrimenkullerin devir veya alım satımında bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde uygulanan vergi cezası, kayıt dışılığı caydırmak amacıyla artırılacak. Mevcut düzenlemede yüzde 25 oranındaki bu ceza yüzde 100'e çıkarılacak. İstisna önümüzdeki yıl kaldırılacak. Emekli, mamul, dul ve yetim aylığı alanlar istisnadan hariç tutulacak. Konut alımında kullanılan konut kredi faizi kira gelirinden düşülemeyecek.
ÖZEL ÜNİVERSİTEYE ENFLASYON AYARI
Vakıf yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı ya da birinci sınıf dışındaki öğrencilerin ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenemeyecek. Bunun yerine haziranda ÜFE ve TÜFE artış ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara göre öğrenci ücretleri belirlenecek.
BİRÇOK RUHSATA YILLIK HARÇ
Teklif kapsamında, harca tabi olmayan birçok ruhsat ve yetki belgesinden yıllık harç alınması öngörülüyor. Kuyumculuk yetki belgeleri için her yıl 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti için 20 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatnamesi için 50 bin lira, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile hayvan hastanesi ruhsatı için 40 bin lira, kıymetli maden kuruluş ile faaliyet izin belgeleri için ayrı ayrı 7,5 milyon lira, tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlar için ise 2 milyon lira harç alınacak.
İŞVEREN DESTEK PRİMİ DÜŞÜYOR
Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılacak. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarılacak. İmalat dışı sektörlerdeki işverenlerine sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşviki 2 puana indirilecek. Genç girişimci prim desteği de kaldırılacak.
MÜSABAKA GELİRİ VERGİDEN MUAF
2026/2027 UEFA final müsabakaları ve 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında, UEFA ve yurt dışından gelecek takımlar/tüzel kişiler, bu müsabakalara katılımları dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlardan KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden muaf tutulacak.
FAZLA HUZUR HAKKINA SON
Seçimle gelmiş belediye başkanı ve diğer görevlilerin maaş dışında birden fazla yerden huzur hakkı ve benzeri ücret alması engelleniyor. 2025 bütçesi için deprem harcamaları için 595 milyar TL ilave edilecek.
ARAÇ SATIŞINA NOTER HARCI
Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile ikinci el araçların satış ve devirlerinde, noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden, 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 oranında noter harcı alınacak.
Rayiç bedel eklenebilir
Rayiç bedel ve emlak vergisine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında torba yasa teklifine eklenebileceğini belirtti.