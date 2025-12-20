Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AK Parti ve Dem Parti heyeti görüşmesi başladı

AK Parti ve Dem Parti heyeti görüşmesi başladı

14:0220/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

DEM Parti heyeti, AK Parti'yi ziyaret ediyor. Meclis'teki görüşmede Terörsüz Türkiye süreci konuşulacak.

Meclis'teki görüşmede Terörsüz Türkiye süreci konuşulacak.


#AK Parti
#son dakika
#Dem Parti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 HESAPLAMA: Emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 16.881 TL alanlar...