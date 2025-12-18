AK Parti Terörsüz Türkiye komisyon raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

Terörsüz Türkiye komisyon raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.
AK Parti tarafından, TBMM bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Yaklaşık 15 bölümden oluşan ve 50–55 sayfa uzunluğundaki raporun, yarın TBMM Başkanlığına gönderilmesi planlanıyor.
AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.
Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.
Yarın TBMM Başkanlığına iletilecek
Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.
Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.
