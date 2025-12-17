2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için kritik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının ardından gözler ikinci toplantıya çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantının tarih ve saatini açıkladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamının, yapılacak görüşmeler sonrası 31 Aralık 2025’e kadar netleşmesi bekleniyor. Peki yüzde 20, 25, 28.5, 30 zam oranları açıklanması durumunda yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte beklenen rakamlar.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplantının 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağını açıkladı. Zam oranı ve yeni ücret rakamları ise toplantılar tamamlandıktan sonra belli olacak.



Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Toplantı, bakanlık ev sahipliğinde yapılacak.

Bakanlık açıklamasında, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü ve sürecin birkaç toplantı sonunda tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Komisyonun nihai karara ulaşmadan önce toplamda 4 toplantı yapması öngörülüyor.

Asgari ücret 2. toplantıda belli olur mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıda rakam konuşulmasının erken olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan, hükümetin hakem rolünde olduğunu vurgulayarak, işçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınmasının ardından değerlendirme yapılacağını söyledi.



2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

2026 yılı asgari ücret tutarı, komisyon toplantılarının ardından netleşecek. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 28,5 yıl sonu enflasyon tahmini ise zam senaryoları için temel referans olarak öne çıkıyor.



Asgari ücrete yüzde kaç zam gelebilir? 2026 yılı için öne çıkan olası zam senaryoları şöyle:

Yüzde 20 zam: Net 26.584 TL - Brüt 31.206 TL Yüzde 23 zam: Net 27.188 TL - Brüt 31.986 TL Yüzde 25 zam: Net 27.630 TL - Brüt 32.506 TL Yüzde 28,5 zam: Net 28.404 TL - Brüt 33.417 TL Yüzde 30 zam: Net 28.735 TL - Brüt 33.807 TL Yüzde 35 zam: Net 29.841 TL - Brüt 35.107 TL Yüzde 40 zam: Net 30.946 TL - Brüt 36.407 TL

Asgari ücret sürecinde son durum

Bakan Işıkhan, sürecin sosyal diyalog çerçevesinde yürütüleceğini ve hem çalışanların gelirlerini koruyan hem de makroekonomik dengeleri gözeten bir yaklaşım benimseneceğini ifade etti.