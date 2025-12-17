ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI: Asgari ücret brüt - net ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam gelir?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için kritik aşamaya girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı yarın yapılacakken, zam oranları ve yeni maaş rakamları milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sendikalarla istişare mesajı, toplantı öncesi beklentileri artırdı.
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2025 yılında 22 bin 104 TL 67 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin ardından, 2026’da geçerli olacak yeni rakam Asgari Ücret Komisyonu’nun ikinci toplantısında şekillenmeye başlayacak.
2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Asgari ücretin ne kadar olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olacak. Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET YÜZDE 20, 30 VE 40 OLASI ZAM SENARYOLARI!
Asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağına yönelik zam senaryoları gelmeye başladı. Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira, brüt ücretin ise 33 bin 417 lira olması bekleniyor. İşte asgari ücret için olası zam senaryoları:
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
YÜZDE 23
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN DİYALOG SÜRECEK MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk toplantının 12 Aralık'ta yapıldığını belirterek, "Asgari ücret görüşmeleri kapsamında işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Bu hafta perşembe günü saat 14.00'te ikinci toplantı gerçekleştirilecek" dedi.
1 OCAK 2026 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılması gerekiyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANININ NETLEŞECEĞİ TARİH!
Komisyonda zam oranı diğer yıllarda olduğu gibi genellikle 4. toplantının ardından kabul ediliyordu. Asgari ücret zammı açıklanmasının bu yıl, geçmiş yıllarda olduğu gibi son dakikaya kalması beklenmiyor. Zam oranının son toplantıya kalmadan üçüncü toplantıda netleşmesi öngörülüyor.