ÖSYM kapsamında yapılan KPSS sınav sonuçlarına göre tercih yapacak adaylar tarafından dönem dönem KPSS puan türleri araştırılıyor. KPSS puan türleri içerisinde yer alan KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türü, belirli alanlarda tercih yapacak olan adaylar için önem arz ediyor. Peki, KPSS P1-P2-P3 nedir? İşte KPSS puan türleri ve meslekler 2024…

1 / 11 ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2023 Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılan adayların KPSS puan türleri de P1, P2, P3, puan türleri ile belli oldu. KPSS'ye katılım gösteren pek çok aday KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir sorusunu gündeme getirdi. Peki, KPSS puan türleri içerisinde yer alan KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir? P1, P2, P3 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor? İşte detaylar...

2 / 11 KPSS puan türleri

Lisans KPSS puan türleri P1, P2 ve P3 şeklinde gruplanmış olup her birinin baz aldığı ağırlık noktası farklıdır. P1, P2, P3 KPSS puan türleri adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verdikleri doğru cevapların farklı oranlarda çarpılmasıyla elde edilir.



3 / 11 KPSS P1 puan türü nedir?

Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verilen doğru yanıtlarla hesaplanan KPSS P1 puan türünde sınava katılan adayların Genel Yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının yüzde 70'i, Genel Kültür sorularına verdikleri net doğru sayısının ise yüzde 30'u baz alınarak hesaplanan puan türüdür.







4 / 11 KPSS P1 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor?

KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar

BİST Uzman Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı İller Bankası Uzman Yardımcısı Bakanlıkların mühendislik kadroları Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı



















5 / 11 KPSS P2 puan türü nedir?

Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verilen doğru yanıtlarla hesaplanan KPSS P2 puan türünde sınava katılan adayların Genel Yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının yüzde 60'ı, Genel Kültür sorularına verdikleri net doğru sayısının ise yüzde 40'ı baz alınarak hesaplanan puan türüdür.

6 / 11 KPSS P2 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor?

KPSS P2 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis), Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı, Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı, Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı



7 / 11 KPSS P3 puan türü nedir?

Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verilen doğru yanıtlarla hesaplanan KPSS P3 puan türünde sınava katılan adayların Genel Yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının yüzde 50'si, Genel Kültür sorularına verdikleri net doğru sayısının ise yüzde 50'si baz alınarak hesaplanan puan türüdür.

8 / 11 KPSS P3 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor?

KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde: Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis) Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma) Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri) Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri) Gümrük Muhafaza Memurluğu Gümrük Muayene Memurluğu Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Makina Kimya Endüstrisi TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gümrük Müsteşarlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı



9 / 11 KPSS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2024) Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarıyla Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlandı. Puanlarını bekleyen adaylar gözlerini 23 Ağustos tarihine çevirdi.



10 / 11 KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilecek sonuç belgesi daha sonra AİS sisteminden de görüntülenebilecek.