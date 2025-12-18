Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu! İşte 18 Aralık 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu! İşte 18 Aralık 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

12:3318/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Baraj doluluk oranı
Baraj doluluk oranı

İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına dair 18 Aralık tarihli veriler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, İstanbul'un su tüketimi ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler veriyor. İSKİ'nin 18 Aralık Perşembe günü açıkladığı barajlardaki doluluk oranı verilerini sizler için derledik.

İstanbul'da geçtiğimiz yaz mevsiminde yüzde 26 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranları kış mevsiminin gelmesi havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte yüzde 50'nin üzerinde seyretmeye başladı. İSKİ 18 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL VERİLER

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 18 Aralık Perşembe günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,8 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM

Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama

Ömerli: %16,45

Darlık: %28,27

Elmalı: %53,44

Terkos: %18,86

Alibey: %12,46

Büyükçekmece: %17,05

Sazlıdere: %15,62

Istrancalar: %29,45

Kazandere: %1,81

Pabuçdere: %2,71


#Baraj Doluluk
#Baraj Doluluk Oranları
#iski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?