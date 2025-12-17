Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2025-2026 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. TFF, 2025-2026 sezonu 2'nci transfer ve tescil dönemi (ara transfer) tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'nin aldığı yeni karara göre, 2. transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Daha önce bu tarihler, 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026 olarak açıklanmıştı.

Profesyonel Liglerde 2025-2026 Sezon Planlamaları

Trendyol Süper Lig’de ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başladı. 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.