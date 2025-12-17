Büyükçekmece'deki adli emanet hırsızları için kırmızı bülten çıkarıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Adli emanette yapılan ayrıntılı sayımda, 9 bin 906 gram altın, 49 Reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçe, 7 arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1.328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram takı, 487 Ata altın ve 6 gremse altın olmak üzere toplam 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi. Çalınan altın ve gümüşün değerinin yaklaşık 147 milyon TL olduğu belirlendi.