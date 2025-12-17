Büyükçekmece'deki adli emanet hırsızları için kırmızı bülten çıkarıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet kasasında gerçekleşen 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının (yaklaşık değeri 147 milyon lira) çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Son olarak adli emanet hırsızı çift hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adli emanet hırsızları hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
İNGİLTERE'YE KAÇTIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13’e yükselmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıkmıştı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.
İŞTE ÇALINAN ZİYNET EŞYALARI
Adli emanette yapılan ayrıntılı sayımda, 9 bin 906 gram altın, 49 Reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçe, 7 arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1.328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram takı, 487 Ata altın ve 6 gremse altın olmak üzere toplam 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi. Çalınan altın ve gümüşün değerinin yaklaşık 147 milyon TL olduğu belirlendi.