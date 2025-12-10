Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye gözaltı.
Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan olayda, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmış, şahsın eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.
EMANET MEMURU TUTUKLANMIŞTI
Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.
50 KİLO GÜMÜŞ VE 25 KİLO ALTIN KAYIP ÇIKTI
Yapılan incelemede, büroda muhafaza altında bulunan yaklaşık 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi. Bu tespit üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.