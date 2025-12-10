Adli emanet kasaları tek anahtarla açılmamalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürolarında yaşanan hırsızlıklar sonrası alınacak önlemlere ilişkin Tunç, soruşturmaların devam ettiği, ülke genelinde adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattıkları bilgisini verdi. Tunç, adli emanetlere bankalardaki sistemin benzerini getireceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili şunları kaydetti: “Değerli eşyaların daha muhkem bir depo ve kasalarda korunması lazım. Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu noktada alınması gereken tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir.”
YARGI YOLSUZLUKTAN HESAP SORUYOR
Bakan Tunç, bütçe görüşmelerinde de vekillerden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Tunç, muhalefetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesine yönelik ithamlarına yanıt verirken, "Yargıyı darbeciden, vesayetçiden, yolsuzluk yapandan hesap sorar hâle getirdik" dedi. Tunç, AK Parti ile yargı üzerindeki siyasallaşma baskısının ortadan kalktığını ifade ederek, 28 Şubat'ta postmodern darbecilerini ayakta alkışlayan yargı mensuplarının daha sonra CHP'ye üye olmaya gittiklerini söyledi.