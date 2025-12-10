Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Adli emanet kasaları tek anahtarla açılmamalı

Adli emanet kasaları tek anahtarla açılmamalı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0010/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yılmaz Tunç
Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürolarında yaşanan hırsızlıklar sonrası alınacak önlemlere ilişkin Tunç, soruşturmaların devam ettiği, ülke genelinde adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattıkları bilgisini verdi. Tunç, adli emanetlere bankalardaki sistemin benzerini getireceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili şunları kaydetti: “Değerli eşyaların daha muhkem bir depo ve kasalarda korunması lazım. Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu noktada alınması gereken tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir.”

YARGI YOLSUZLUKTAN HESAP SORUYOR

Bakan Tunç, bütçe görüşmelerinde de vekillerden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Tunç, muhalefetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesine yönelik ithamlarına yanıt verirken, "Yargıyı darbeciden, vesayetçiden, yolsuzluk yapandan hesap sorar hâle getirdik" dedi. Tunç, AK Parti ile yargı üzerindeki siyasallaşma baskısının ortadan kalktığını ifade ederek, 28 Şubat'ta postmodern darbecilerini ayakta alkışlayan yargı mensuplarının daha sonra CHP'ye üye olmaya gittiklerini söyledi.



#Büyükçekmece Adliyesi
#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı ve sırası güncellendi