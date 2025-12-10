Adli emanet kasaları tek anahtarla açılmamalı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürolarında yaşanan hırsızlıklar sonrası alınacak önlemlere ilişkin Tunç, soruşturmaların devam ettiği, ülke genelinde adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattıkları bilgisini verdi. Tunç, adli emanetlere bankalardaki sistemin benzerini getireceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili şunları kaydetti: “Değerli eşyaların daha muhkem bir depo ve kasalarda korunması lazım. Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu noktada alınması gereken tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir.”