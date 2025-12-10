Asgari ücreti önceden bilmişti! Dev bankanın Türkiye raporu sızdı: 2026 için verdiği rakam gündem oldu

2026 asgari ücret için beklentiler güçleniyor. ABD’li bankacılık devi JPMorgan'ın sızan Türkiye raporunda, enflasyon ve büyüme projeksiyonlarıyla birlikte asgari ücret için öngörülen rakam ilk kez açıkça yer aldı. Dev banka, tüketici talebi, kârlılık baskısı ve ücret artış senaryolarını analiz ederek milyonların merak ettiği 2026 ücret tahmini için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İşte kritik asgari ücret toplantısı öncesi ortaya çıkan rakam...

1 /12 Asgari ücreti daha önce doğru tahmin eden ABD’li dev banka JPMorgan “Türkiye Tüketici 2026 Görünümü” raporunu yayımladı. Geçen yılki asgari ücreti doğru tahmin eden bankanın raporunda şirket kârlılıkları, enflasyon ve ücretlerde ne yaşanacağına yer verildi.



2 /12 Raporda, 2025 yılında yavaşlayan gelirler ve marj baskısı nedeniyle reel kazançların ortalama yüzde 20 düştüğü belirtilirken, makroekonomik iyileşmeye rağmen tüketici talebinin hala kırılgan olduğu vurgulandı.

3 /12 Türkiye en hızlı gelişen ülkeler arasında

Raporda Türkiye’nin 2026 yılında yüzde 4,4 büyümesi öngörülürken, bu büyüme Türkiye’yi CEE ve EMEA pazarları arasında en hızlı gelişen ülkeler arasında konumlandırdı.

4 /12 Dev bankanın 2026 asgari ücret tahmini gündem oldu

Yayımlanan raporda; ABD'li bankacılık devinin 2026 yılı asgari ücreti için yüzde 25’lik artış yapılacağı yönündeki beklentisi dikkat çekti.

5 /12 JPMorgan, bunun 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olduğunu ve piyasalar için önemli bir katalizör olduğunu belirtti.

6 /12 'Asgari ücret 27 bin 630 TL olacak'

JPMorgan'ın tahminine göre 2026 yılında asgari ücret 27 bin 630 TL olacak.

7 /12

8 /12

9 /12

10 /12 Gözler 12 Aralık'ta yapılacak kritik toplantıda ﻿ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

11 /12 Böylece asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.