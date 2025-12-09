Yarın okullar tatil mi? 10 Aralık’ta okullar kapalı mı? Hakkari, Van, Kars, Bitlis, Siirt, Ardahan, Erzurum için tatil kararı var mı? Valilik açıklamaları son durum

Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı etkisini gösterirken, 10 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Valiliklerin yaptığı son açıklamalara göre, Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum, Bitlis, Van ve Ardahan’da eğitim öğretim planlandığı şekilde devam edecek.