Yarın okullar tatil mi? 10 Aralık’ta okullar kapalı mı? Hakkari, Van, Kars, Bitlis, Siirt, Ardahan, Erzurum için tatil kararı var mı? Valilik açıklamaları son durum

Yarın okullar tatil mi? Öğrenciler 10 Aralık’ta okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu merak ederken, özellikle Hakkari, Van, Bitlis, Kars, Ardahan, Siirt, Şırnak, Artvin ve Erzurum’da kar yağışı nedeniyle gözler valilik açıklamalarına çevrildi. Ancak son bilgilere göre bu illerde eğitim takvimi normal şekilde sürecek; yeni bir tatil kararı bulunmuyor.
10 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, Türkiye’nin doğu illerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle gözler valiliklerin duyurularına çevrildi. Hakkari, Kars, Van, Bitlis ve Ardahan gibi bölgelerde hava koşulları yakından izleniyor. Ancak son verilere göre eğitim takvimi planlandığı gibi sürecek; yeni bir tatil kararı bulunmuyor.
Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı etkisini gösterirken, 10 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Valiliklerin yaptığı son açıklamalara göre, Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum, Bitlis, Van ve Ardahan’da eğitim öğretim planlandığı şekilde devam edecek.
Valiliklerden yeni bir tatil kararı yok
Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili valilikler, 10 Aralık için herhangi bir tatil kararı açıklamadı. Bölgesel kar yağışlarının takip edildiği belirtilirken, şu an için söz konusu illerde derslerin normal seyrinde sürdüğü vurgulandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının artması durumunda il bazlı duyuruların yapılacağını hatırlattı.
Türkiye bu kış daha az kar yağışı bekliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu kış ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyor.
Analizlere göre özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de hafta boyunca kar yağışı tahmin edilmiyor. Kar yağışı yalnızca Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek bölgelerinde görülebilecek.
Uzun vadeli tahminlerde sıcaklıklar mevsimin üstünde
Ocak, şubat ve mart ayları için hazırlanan tahminlerde sıcaklıkların normalinin 1–2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ege ve Karadeniz’de yağışların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği, diğer bölgelerde ise ortalama seviyelerde kalacağı belirtiliyor. Bu tabloya bağlı olarak, ülke genelinde kar yağışlarının geçmiş yıllara kıyasla daha sınırlı olacağı değerlendiriliyor.