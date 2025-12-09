Dolayısıyla böylece müsabaka iptal edilecektir. Ancak tescilin iptali kulüplere tazminat veya sair talep hakkı vermez. 'Bu maçın tescili iptal edildi, şampiyonluğumu verin' ya da 'Ben bu maçın iptal edilmemesinden dolayı düşmüştüm, şimdi bir üst lige çıkayım' gibi talepler gelemez.