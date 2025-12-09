"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Peki bahis ve şike nedeniyle maçlar iptal edilir mi, bundan sonra ne olacak? İşte uzman yorumları.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Son gelişmeler sonrası Spor Hukukçusu Emin Özkurt, gelebilecek cezaları açıkladı. Peki maçlar iptal edilir mi? Özkurt bu soruya da yanıt verdi.
Bahis ve şike nedeniyle maçlar iptal edilir mi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanması istenen bazı şüpheliler hakkındaki sevk yazısına ulaşıldı. Yazıda, tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e Aralık 2021 ve Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi yaptığı belirtildi. Spor Hukukçusu Emin Özkurt, son gelişmeleri NTV'de değerlendirdi. Üzerine bahis oynanan maçların geriye dönük iptal kararını TFF'nin verebileceğini belirten Özkurt, “Maç sonucuna ilişkin o maçın müsabaka talimatı çerçevesinde sonucunun tescilden sonra etkilenmiş olduğu anlaşılırsa, o maçın neticesinin tescili iptal ediliyor.
Dolayısıyla böylece müsabaka iptal edilecektir. Ancak tescilin iptali kulüplere tazminat veya sair talep hakkı vermez. 'Bu maçın tescili iptal edildi, şampiyonluğumu verin' ya da 'Ben bu maçın iptal edilmemesinden dolayı düşmüştüm, şimdi bir üst lige çıkayım' gibi talepler gelemez.
Ancak bütün bu organizasyon belirli bir takımın şampiyonluğunun önünün açılması için, ya da belirli bir takımın ligde kalması veya düşmesi için koordineli bir çalışma içine girdiğini gösterirse TFF'nin bunu değerlendirme dışı bırakma imkanı hukuken olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.
TFF'nin artık bu duruma kayıtsız kalamayacağını belirten Emin Özkurt, "Kendi maçınıza oynadığınız anda bahsi, müsabaka sonucunu etkileme ihtimaliniz oluyor. Bu 56. maddede şike disiplin suçunun işlenmiş olduğu anlamına gelebiliyor. Bununla ilgili bu hafta içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na bu isimlerin sevk edileceğini düşünüyorum" dedi.
Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 197 futbolcu kim? İşte tam liste