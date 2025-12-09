Türkiye Futbol Federasyonu'nca, aralarında 4'ü üst klasman hakemi olmak üzere toplam 22 hakemi, bahis oynadıklarının tespit edilmesi üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. İşte TFF’nin PFDK'ye sevk ettiği üst klasman ve üst klasman yardımcı hakem isimleri.

1 /5 Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre federasyon tarafından yürütülen operasyonda PFDK'ye sevk edilen 152 hakem haricinde yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem disipline sevk edildi. İşte TFF’nin PFDK'ye sevk ettiği üst klasman ve üst klasman yardımcı hakemleri.

2 /5 TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ye sevk ettiği hakemler şunlar: Üst klasman hakemleri: Fevzi Erdem Albaş, Furkan Aksuoğlu . Üst klasman yardımcı hakemleri: Deniz Caner Özaral, Mustafa Güçer .

3 /5 Klasman hakemleri: Bedirhan Yiğitbaş, Cihan Ölmez, Furkan Arıoğul, Hakan Ergin, Halil İbrahim Balsatan, Kemal Dizdar, Tolga Akbaba, Tolga Tuna .

4 /5 Klasman yardımcı hakemleri: Ahmet Karaatay, Barış Sun, Berkay Salman, Faik Sancaktutan, Fatih Gemici, Mehmet Özgür İşbilen, Osman Oğurlu, Ömer Faruk Sağır, Yasin Mert Karahan ve Yiğit Çam.