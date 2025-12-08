Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı. Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 197 futbolcu isimleri şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği duyurdu. İşte PFDK sevk edilen futbolcu isimleri listesi.
Abdulkadir Çelik
Abdulkadir Açar
Abdullah Doğukan Yaldız
Adar Alkan
Ahmet Demirelli
Ahmet Küçükaydın
Ahmet Arda Birinci
Ali Şentürk
Ali Arkın Yılmaz
Berke Açan
Buğra Özkan
Buğra Serhat Güneş
Bulut Güç
Can Polat Kayan
Egemen Günce
Demir Yavuz
Efe Pehlivan
Eyüp Ensar Bozkurt
Fatih Kılıç
Mehmet Mert Pala
Mehmet Emin Mumcu
Mehmet Biricik
Furkan Eren
Halef Keklik
Harun Akhan
Mehmet Salih Demircan
Mehmet Tuğrul Başkan
Mustafa Talha Öz
Okan Sarı
Oruç Efe Gürlek
Muzaffer Doğan
Muharrem Şahinkaya
Ramis Şahin
Recep Metin
Salih Oktay
Sami Aras
Sefa Gülay
Talha Garip