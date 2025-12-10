Bahis değil slot oynamış!

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda aralarında futbolcu, yönetici ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Ersen Dikmen, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alassane Ndao, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklandı. Aralarında hakem Zorbay Küçük’ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklanan isimlerin Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Mert Hakan Yandaş.

KİMİN HESABINDAN OYNADIĞIMIZI HATIRLAMIYORUM

Fenerbahçe Spor Kulübü kaptanı Mert Hakan Yandaş ifadesinde, Fenerbahçe Kongre Üyesi ve İmpar Lojistik sahibi Ersen Dikmen ile yaklaşık 10 yıl önce tanıştığını, İstanbul’a yerleştikten sonra daha sık görüştüklerini ve futbol üzerine sohbet ettiklerini anlattı. Alt liglerde oynadığı dönemde Dikmen’den maddi destek aldığını, ilerleyen yıllarda ise kendisinin Dikmen’e borç verdiğini belirten Yandaş, gönderdiği paraların bahis sitelerine aktarıldığından haberi olmadığını savundu. Dikmen’in futbol müsabakalarının sonuçları üzerine bahis oynadığını anlatan Yandaş, “Bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Dikmen’in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Hakkımda yasadışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir” ifadelerini kullandı. Yandaş, ifadesinin devamında Fenerbahçe’de bazı futbolcularla birlikte slot oyunu oynadıklarını açıkça kabul ederek şunları kaydetti: “Yine Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık.”

Metehan Baltacı

ŞİKE DEĞİL KUPON YAPMIŞ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, savcılık ifadesinde yasa dışı bahis siteleriyle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Hakkındaki iddiaları reddeden Baltacı, WhatsApp’ta paylaşılan “Vevobahis” görüntülerinin kendisine ait olmadığını ve 2021 yılına ait eski paylaşımlar olduğunu belirtti. 2021 yılında yasal bahis sitesi Nesine’de üyeliği olduğunu kabul eden Baltacı, oynadığı takımlarla ilgili hiçbir kupon yapmadığını, maçtaki futbolcularla da herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ifade etti. Mesajlaşmalarda arkadaşlarından “takım sorarak” kupon yaptığını, bu nedenle şike iddialarının mantıksız olduğunu savundu. TFF’nin verdiği cezanın ise şike nedeniyle değil, bahis oynadığı için uygulanan idari bir yaptırım olduğunu söyledi.

BAHSE KONU REKLAMLARLA ALAKAMIZ YOK

Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak, LED panolarda yasa dışı bahis reklamı yayınlandığı iddiasıyla savcılığa verdiği ifadesinde, söz konusu reklamlarla ilgilerinin olmadığını belirtti. Reklam panolarının İl Spor Müdürlüğüne ait olduğunu ve sadece stat kiralama yaptıklarını söyleyen Sancak, bu nedenle kulübün sorumlu tutulamayacağını savundu. O dönemde kulüpte resmi bir görevinin olup olmadığını net hatırlamadığını ifade eden Sancak, kararların çoğunu oğluyla birlikte aldıklarını, ancak son sözün kendisinde olduğunu söyledi. Sevkin usulsüz olduğunu, verilen cezanın tahkim sürecinde kaldırıldığını ve bu konuda TFF Başkan Vekili ile görüştüğünü belirtti. 2024 yılı Eylül ayında “Adana Demirspor’a 153 milyon euro harcadım” şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, bu paranın akıbeti ve nerelerde kullanıldığı sorulan Murat Sancak, kulübe para aktardığını doğruladı ancak yatırdığı toplam tutarı net olarak hatırlamadığını söyledi.

Showbahis çetesine operasyon

İstanbul’da “Showbahis.com” isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde, 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

MASAK rapor ve analizleri doğrultusunda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlandığı ve bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin liralık işlem hareketliliği olduğu belirlendi. Soruşturmanın devamında, yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve yöneticilerin talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 üyeden oluşan hiyerarşik düzen tespit edildi.

Konuşmaları delil sayıldı

Mert Hakan Yandaş’ın WhatsApp yazışmaları dosyaya delil olarak girdi. Aralarında Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un da bulunduğu bir grupta “slot” oyunlarının sıkça konuşulduğu belirlendi. Dosyaya giren kayıtlarda, futbolcuların yasa dışı sitelerde oynanan slot oyunlarına ilişkin mesajlar ve görseller paylaştıkları, yüksek meblağlardan söz ettikleri görüldü.

Bir başka konuşmada Yandaş’ın Ersen Dikmen’den 5 bin lira istediği, gönderilen parayı “Bodrum’a basacağım” diyerek kullanmak istediği ve yüksek oranlı bir bahis kuponundan bahsettiği kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş: “Abi 5 bin atar mısın basayım yarın atarım”

Ersen Dikmen: “Ne yollaması bir sürü borcumuz var”

Mert Hakan Yandaş: “Yav o önemli değil. Bodrum’a basacağım çevirir diye”

Ersen Dikmen: “Gönderdim”

Mert Hakan Yandaş: “6.70 oran, bağırdım tesiste oynayın kazanın diye”

Mert Hakan Yandaş: “Konuşmaları sil abi”

Ersen Dikmen: “Siliyorum”















