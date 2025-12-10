Yeni Şafak
Hasan Ufuk Çakır Özgür Özel'e verdi veriştirdi: Kardeşim senin Silivri'den başka işin yok mu?

Lokman Özdemir
10:2510/12/2025, Çarşamba
Özgür Özel - Hasan Ufuk Çakır

Parti içindeki çatlağın derinleştiği CHP’de, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın ihracı bardağı taşırdı. Çakır istifasını açıklayıp Özgür Özel’e ağır sözlerle yüklendi. Çakır "Gidiyor iki miting yapıyor, doğru Silivri'ye gidiyor. Kardeşim senin başka işin gücün yok mu be adam? Sana Hasan Ufuk Çakır'ın kafasını kestirmezler, sen hayal görüyorsun." diyerek parti yönetimini açıkça hedef aldı.

CHP’de iç gerilim dinmiyor.Genel Başkan
Özgür Özel
, parti içindeki muhalif kanadı tasfiye etmek için disiplin yolunu işletmeye başladı.
Son olarak ihraç sürecine alınan isim, Mersin Milletvekili
Hasan Ufuk Çakır
oldu.

CHP'li Çakır, partisinin politikalarını eleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu gündemine bağlı yaşamasını eleştiren Çakır, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda da partisinin milletvekilleriyle birlikte Halk TV’yi de protesto etmişti.

İhraç talebi bardağı taşırdı

Bu sözler ve Çakır'ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi, Özgür Özel'i rahatsız etti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP'li milletvekillerine tepki gösteren Hasan Ufuk Çakır'ın ihracının istendiğini ve Parti Meclisi (PM) toplantısında oylanacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Çakır, partisinden istifa etti ve dün akşam TGRT'deki programda zehir zemberek açıklamalar yaptı.

"Kardeşim Silivri'de işin ne?"

Çakır, Özgür Özel'i eleştirdiği açıklamasında şöyle dedi;
"Mektupta ne dedik; 'Artık milletin sorunlarına gelin.' Gidiyor iki miting yapıyor, doğru Silivri'ye gidiyor. Kardeşim senin başka işin gücün yok mu be adam? Sen mazotun kaç lira olduğunu biliyor musun?
Sen bu sorunların dışındasın. Ne yapacaksın? Hasan Ufuk Çakır'ın kafasını keseceksin, meydana atacaksın. Sana Hasan Ufuk Çakır'ın kafasını kestirmezler, sen hayal görüyorsun.
Senin grup başkanvekilin konum atmazlarsa Mersin'in köylerini bulamaz. Ama onıu götürüp, o Şile'de yaşıyor. Ben Mersin'de yaşıyorum, ona inanıyor. Siz kader birliği yapmışsınız. Neyin kaderiyse.

"Herkes bunun hesabını verecek"

Seni milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ama onu bunu bıraktınız, bir bizi kucaklamadınız. Kin bitmedi, nereden geliyor bu? Ne yaptı bu adam size?
Önce beni ihraç ettiler. Buradan Mersin meydanlarına, CHP'li namuslu vatandaşlara sesleniyorum, beni ihraç ettiler. Ben kafamı kestiremem. Herkes bunun hesabını verecek. Ne yapmışım ben? "


