Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Beştepe'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı.
Resmi karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Tinubu, daha sonra ortak basın toplantısı düzenliyor.
"5 milyar dolar ticaret hacmi hedefini teyit ettik.
Nijerya ile iş birliği içindeyiz.
Nijerya en yakın ticaret ortaklarımızdan biri.
Afrika'daki terör örgütleri tüm kıtaya tehdit.
Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız.
Askeri eğitim ve istihbarat alanında daha yakın iş birliğini görüştük.
Eğitim alanında iş birliği konusu önemli bir gündem maddesi olarak görüşmelerde yerini aldı.