Bugün futbolseverler için kaçırılmayacak bir gün. İtalya Kupası’nda kader maçları oynanacak, tribünlerde ve ekranlarda tansiyon yükselecek. Bundesliga’da üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar sahne alırken, Arjantin’de de nefes kesen mücadeleler gecenin temposunu belirleyecek.