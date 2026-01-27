Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 27 Ocak Salı canlı maç programı

Bugün sahalar yine dopdolu. Futbolseverler ekran başına kilitlenirken, İtalya Kupası’nda heyecan zirve yapacak. Almanya Bundesliga’da kritik puan savaşı sürerken, Arjantin Ligi’nde de gecenin ilerleyen saatlerinde tempolu mücadeleler futbol tutkunlarını bekliyor. İşte 27 Ocak Salı canlı maç programı.

Bugün futbolseverler için kaçırılmayacak bir gün. İtalya Kupası’nda kader maçları oynanacak, tribünlerde ve ekranlarda tansiyon yükselecek. Bundesliga’da üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar sahne alırken, Arjantin’de de nefes kesen mücadeleler gecenin temposunu belirleyecek.

Bugün hangi maçlar var?

13:00 1461 Trabzon - Gebzespor TFF 2. Lig Sıfır TV

15:00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Elazığspor TFF 2. Lig Sıfır TV

22:30 Werder Bremen - Hoffenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:30 St.Pauli - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus

23:00 Fiorentina - Como İtalya Kupası TRT Spor

23:45 Velez Sarsfield - Talleres Cordoba Arjantin Primera Division Spor Smart


