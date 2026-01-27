Bugün sahalar yine dopdolu. Futbolseverler ekran başına kilitlenirken, İtalya Kupası’nda heyecan zirve yapacak. Almanya Bundesliga’da kritik puan savaşı sürerken, Arjantin Ligi’nde de gecenin ilerleyen saatlerinde tempolu mücadeleler futbol tutkunlarını bekliyor. İşte 27 Ocak Salı canlı maç programı.
Bugün hangi maçlar var?
13:00 1461 Trabzon - Gebzespor TFF 2. Lig Sıfır TV
15:00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Elazığspor TFF 2. Lig Sıfır TV
22:30 Werder Bremen - Hoffenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus
22:30 St.Pauli - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus
23:00 Fiorentina - Como İtalya Kupası TRT Spor
23:45 Velez Sarsfield - Talleres Cordoba Arjantin Primera Division Spor Smart
