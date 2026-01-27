Yeni Şafak
TOKİ Edirne kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Edirne 2 bin 530 konut kura çekim tarih belli oldu mu?

12:5627/01/2026, Salı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ’nin Edirne’de kura çekimi yapılacak. 2 bin 530 sosyal konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. İl il TOKİ kura çekimleri sürerken, başvuru yapan vatandaşlar Edirne etabına odaklandı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekim süreci tüm hızıyla sürerken, Edirne için kura tarihi konusu da gündemdeki yerini koruyor. 2 bin 530 konutun hayata geçirileceği şehirde başvuru yapan binlerce kişi, TOKİ Edirne kura takvimini yakından takip ediyor.

TOKİ Edirne kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Edirne için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Edirne'de 2 bin 530 konut inşa edilecek. Edirne için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.


Edirne TOKİ kura tarihi için tıklayın

Edirne TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Edirne TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Edirne kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Edirne'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

EDİRNE MERKEZ 1000

ENEZ 100

HAVSA 90

İPSALA 200

KEŞAN 450

LALAPAŞA 80

MERİÇ 100

SUBAŞI 60

SÜLOĞLU 100

UZUNKÖPRÜ 350

Edirne'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Edirne'de fiyatlar şu şekilde:

Edirne'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Edirne'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Edirne'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

