ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2026? Emekli 4A- 4B SSK ve Bağ-Kur maaş farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?

11:4927/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Memur emeklilerinin maaş farkları hesaplara geçerken, şimdi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi fark ödemelerine odaklandı. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte gözler 4A ve 4B emeklilerine yapılacak ödemelere çevrildi.

TBMM Genel Kurulu’ndan geçen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkarıldı. Zamlı maaşlarını henüz alamayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, oluşan maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi yakından takip ediyor.

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı (aylığı) Resmi Gazete'de henüz yayımlanmadı. En düşük emekli aylığının artırılmasına dair düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Maaş farklarının şubat ayının ilk haftasında hesaplara geçmesi öngörülüyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, teklifin Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, hukuki belirliliğin sağlanması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ve ekonomik-istihdama yönelik politikaların desteklenmesi gibi çok boyutlu ve sistematik bir amaç çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

En düşük emekli maaşı henüz Meclis'ten geçmedi. Teklif yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

