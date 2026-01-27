TOKİ Kilis kura sonuç sorgulama: 1170 sosyal konut Kilis TOKİ kazananlar isim listesi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kilis’te yapılacak kura çekimi bugün 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirildi. Kilis genelinde toplam 1170 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. İşte İşte, TOKİ 1170 Kilis kura sonucu sorgulama ekranı.
Kilis TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.