TOKİ Kilis kura sonuç sorgulama: 1170 sosyal konut Kilis TOKİ kazananlar isim listesi

11:5327/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kilis’te yapılacak kura çekimi bugün 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirildi. Kilis genelinde toplam 1170 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. İşte İşte, TOKİ 1170 Kilis kura sonucu sorgulama ekranı.

500 bin sosyal konut TOKİ kura çekilişi sürüyor. Kilis’te TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, bugün Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de yapıldı. İşte TOKİ Kilis kurası kazananlar listesi.

Kilis TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Kilis TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

#TOKİ
#TOKİ kurası
#Kilis TOKİ Kura Sonuçları
