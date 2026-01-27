Yeni Şafak
Döviz borsa güne nasıl başladı?

Döviz borsa güne nasıl başladı?

27/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
27 Ocak Salı Döviz Kurları
Küresel piyasalarda hareketlilik sürüyor. Döviz kurları yen güne yükselişe başladı. Dolar ve Euro haftanın ikinci işlem gününde yen rekorlara kapı araladı. Dolar/TL kuru yen günde sabah seansında 09.22'de 43,39 seviyesine yükselerek yen rekor seviyesine yaklaştı. İşte Borsa İstanbul’da son durum bilgisi.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.Döviz güne nasıl başladı?

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

Dolar 43,3910 liradan, euro ise 51,5800 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 43,3890 liradan alınan dolar 43,3910 liradan, 51,5780 liradan alınan euro ise 51,5800 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,37 liradan, euro ise 51,46 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul’da son durum nedir?

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,12 yükselişle 14.825,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,56 artışla 14.807,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 14.813,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,12 üzerinde 14.825,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yarı iletken hisselerindeki satış baskısının azalması ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

