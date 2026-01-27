MEB SON DAKİKA YARIYIL TATİL AÇIKLAMASI: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar 20 Şubat'ta mı açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili süreci netliğini korurken, okulların açılış tarihiyle ilgili iddialar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

1 /6 Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte okulların geç açılacağı yönündeki paylaşımlar gündeme gelirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce duyurduğu resmî takvime çevrildi.

2 /6 20 ŞUBAT’A KADAR OKULLAR TATİL Mİ? MEB’DEN NET AÇIKLAMA Sosyal medyada okulların açılış tarihinin 20 Şubat’a ertelendiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

3 /6 İKİNCİ DÖNEM 2 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı, birinci dönem 16 Ocak Cuma günü sona erdi. Yarıyıl tatilinin ardından okullarda ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Okulların 20 Şubat’a kadar kapalı kalacağı yönündeki paylaşımlar asılsız.

4 /6 YARIYIL TATİLİ UZATILMADI Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde yarıyıl tatilinin uzatılmasına yönelik bir karar yer almıyor. Sömestr tatili, 16 Ocak’ta başladı. Hafta sonlarıyla birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek ve planlandığı tarihte sona erecek.

5 /6 ARA TATİLLER DEVAM EDECEK Ara tatillerin kaldırılacağına yönelik iddialara da açıklık getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatillerle ilgili uygulamanın sürdüğünü bildirdi. Eğitim takvimi kapsamında öğrenciler ikinci dönemde de ara tatil yapacak.