Kredi kartı sahipleri dikkat: Limitler her an değişebilir

Kimler etkilenmeyecek, kimler etkilenebilir?

Yeni dönemde, standart limit kullanan veya kredi kartı limiti gelirinin en fazla 4 katı seviyesinde olan müşteriler için bir değişiklik beklenmiyor. Ancak gelirinin 5 ila 10 katına kadar limit tanımlanan kart sahipleri için düzenleme yapılabileceği öne sürülüyor. İddialara göre, bu gruptaki müşterilerin kredi kartı limitleri normal seviyelere çekilebilecek.