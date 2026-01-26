Kredi kartı sahipleri dikkat: Limitler her an değişebilir

Finansal İstikrar Komitesi’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yaptığı toplantıda, kredi kartı limitlerine ilişkin kritik bir uyarı gündeme geldi. İddialara göre, mevzuata aykırı biçimde yükseltilen kart limitleri yeniden düzenlenecek ve bazı müşterilerde limitler düşürülebilecek. Gelirinin 5 ila 10 katına kadar limit tanımlanan kart sahipleri bu yeni dönemde etkilenebilir.
Türkiye’de kredi kartı kullanan milyonlarca kişi için “limit” tartışması yeniden gündemde. Finansal İstikrar Komitesi’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirdiği son toplantı sonrası, bankaların mevzuata aykırı şekilde artırdığı kredi kartı limitlerine yönelik yeni bir adım atılacağı iddia edildi. Bu kapsamda, yüksek limitli kredi kartlarında gece yarısı değişiklik yapılabileceği konuşuluyor.
Bankalara “mevzuata dönün” uyarısı
Bankacılık sektöründe artan rekabetin, özellikle özel bankaları daha yüksek limit dağıtmaya yönelttiği belirtiliyor. İddiaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliğiyle uyumsuz biçimde bazı bankalar, müşterilerin ödeme gücünün çok üzerinde kredi kartı limiti tanımladı. Bu durumun piyasa dengelerini zorladığı ve borçluluk riskini artırdığı ifade edildi.
Yüksek limitler için yeniden düzenleme gelebilir
Toplantıda sektör temsilcilerine limit uygulamalarında yasal çerçeveye geri dönülmesi yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.
İddialara göre bankalar, BDDK tarafından uygulanabilecek para cezalarıyla karşılaşmamak için şişirilmiş limitleri gözden geçirecek. Bu süreçte, mevzuata uygun seviyelerin üzerine çıkan limitlerde düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.
Kimler etkilenmeyecek, kimler etkilenebilir?
Yeni dönemde, standart limit kullanan veya kredi kartı limiti gelirinin en fazla 4 katı seviyesinde olan müşteriler için bir değişiklik beklenmiyor. Ancak gelirinin 5 ila 10 katına kadar limit tanımlanan kart sahipleri için düzenleme yapılabileceği öne sürülüyor. İddialara göre, bu gruptaki müşterilerin kredi kartı limitleri normal seviyelere çekilebilecek.