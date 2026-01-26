500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Kilis kurası 27 Ocak Salı günü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11:00'de çekilecek. Kilis merkez ve ilçelerinde toplam bin 170 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Kilis’te konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile Kilis TOKİ kurasına katılacakların isim listesi de merak konusu. İşte TOKİ Kilis kura listesi.

1 /7 Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. 27 Ocak’ta 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda Kilis TOKİ kurası çekilerek hak sahipleri belirlenecek. 500 bin konut Kilis TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı.

2 /7

3 /7

4 /7

5 /7

6 /7