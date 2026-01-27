EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME DUYURUSU 27 OCAK 2026: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2026? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları ödeniyor mu?

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.