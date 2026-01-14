Emekliye çifte bayram yaşatacak! Emekli bayram ikramiyesi için yeni rakam geldi

Yeni yıl zamlarının ardından emekliler için bir diğer kritik başlık bayram ikramiyesi oldu. Kulis bilgilerine göre ikramiyenin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında belirlenmesi gündemde yer alırken, 5 bin TL seçeneğinin öne çıktığı ifade ediliyor. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin mart ayının ikinci haftasında hesaplara yatırılması planlanıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2018’DE BAŞLADI, HER YIL ARTTI

Emeklilere ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, geçen yıl 4.000 TL’ye yükselmişti. 2026 yılına girilirken gözler yeniden Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemelere çevrildi. Kulislerde bu yıl ikramiyenin 1.000 ila 1.500 TL artırılabileceği konuşuluyor.

ZAMLAR NETLEŞTİ, İKRAMİYE BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,1, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da hükümet düzenlemesiyle yüzde 18,48 artırılarak 20 bin TL’ye çıkarıldı. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından Genel Kurul’da yasalaşması bekleniyor.

İKRAMİYEDE İKİ SENARYO MASADA

Kulis bilgilerine göre bayram ikramiyeleri için iki rakam öne çıkıyor.

5.000 TL ve 5.500 TL seçenekleri üzerinde duruluyor. Ekonomi yönetimi, artışın bütçeye etkisini gösteren etki analizini tamamladıktan sonra nihai kararı verecek. Ancak 5 bin TL seçeneğinin daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

EMEKLİNİN CEBİNE YILDA 10–11 BİN TL

Olası artışla birlikte emekliler, 2026 yılında Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplam 10 bin ila 11 bin TL arasında ikramiye almış olacak. Bu tutarın bayram öncesi harcamalarda emeklilere önemli bir destek sağlaması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN TAKVİM ŞEKİLLENİYOR

Ramazan ayı 19 Şubat’ta, Ramazan Bayramı ise 20–24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Geçmiş yıllar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9–14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Ödeme günlerine göre planlanan takvim şöyle:

Bağ-Kur (25–28): 9 Mart

Emekli Sandığı: 10 Mart

SSK (17–19): 11 Mart

SSK (20–22): 12 Mart

SSK (23–26): 13 Mart

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ MAYIS’TA

Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs, bayram günleri ise 27–30 Mayıs arasında olacak. İkinci bayram ikramiyesinin 18–23 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ DÜZENLEMESİNİN MALİYETİ 110 MİLYAR TL

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasının 2026 yılı toplam maliyetinin 110,2 milyar TL olacağı öngörülüyor. Düzenlemeden yararlanan emekli sayısının 4 milyon 917 bine çıkması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE ARTIYOR

İşverene sağlanan asgari ücret desteği 2026 yılında 1.270 TL olarak uygulanacak. Düzenlemenin yıllık maliyetinin 76,3 milyar TL olacağı hesaplanırken, 2016’dan bu yana sağlanan toplam desteğin 187 milyar TL’yi aştığı belirtiliyor.



