Emekliye çifte bayram yaşatacak! Emekli bayram ikramiyesi için yeni rakam geldi

Asgari ücret ve emekli maaş zamlarının kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Ankara kulislerinde ikramiyeye 1.000 ila 1.500 TL arasında artış yapılabileceği konuşulurken, toplam tutarın 5 bin TL seviyesinde şekillenmesinin daha güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Ramazan Bayramı öncesi ödemelerin ise 9-14 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
Yeni yıl zamlarının ardından emekliler için bir diğer kritik başlık bayram ikramiyesi oldu. Kulis bilgilerine göre ikramiyenin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında belirlenmesi gündemde yer alırken, 5 bin TL seçeneğinin öne çıktığı ifade ediliyor. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin mart ayının ikinci haftasında hesaplara yatırılması planlanıyor.
Emeklilere ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, geçen yıl 4.000 TL’ye yükselmişti. 2026 yılına girilirken gözler yeniden Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemelere çevrildi. Kulislerde bu yıl ikramiyenin 1.000 ila 1.500 TL artırılabileceği konuşuluyor.
Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,1, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da hükümet düzenlemesiyle yüzde 18,48 artırılarak 20 bin TL’ye çıkarıldı. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından Genel Kurul’da yasalaşması bekleniyor.
Kulis bilgilerine göre bayram ikramiyeleri için iki rakam öne çıkıyor.
5.000 TL ve 5.500 TL seçenekleri üzerinde duruluyor. Ekonomi yönetimi, artışın bütçeye etkisini gösteren etki analizini tamamladıktan sonra nihai kararı verecek. Ancak 5 bin TL seçeneğinin daha güçlü olduğu ifade ediliyor.
Olası artışla birlikte emekliler, 2026 yılında Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplam 10 bin ila 11 bin TL arasında ikramiye almış olacak. Bu tutarın bayram öncesi harcamalarda emeklilere önemli bir destek sağlaması bekleniyor.
Ramazan ayı 19 Şubat’ta, Ramazan Bayramı ise 20–24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Geçmiş yıllar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9–14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Bağ-Kur (25–28): 9 Mart
Emekli Sandığı: 10 Mart
SSK (17–19): 11 Mart
SSK (20–22): 12 Mart
SSK (23–26): 13 Mart
Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs, bayram günleri ise 27–30 Mayıs arasında olacak. İkinci bayram ikramiyesinin 18–23 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasının 2026 yılı toplam maliyetinin 110,2 milyar TL olacağı öngörülüyor. Düzenlemeden yararlanan emekli sayısının 4 milyon 917 bine çıkması bekleniyor.
İşverene sağlanan asgari ücret desteği 2026 yılında 1.270 TL olarak uygulanacak. Düzenlemenin yıllık maliyetinin 76,3 milyar TL olacağı hesaplanırken, 2016’dan bu yana sağlanan toplam desteğin 187 milyar TL’yi aştığı belirtiliyor.