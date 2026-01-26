Yeni Şafak
Hafıza'nın 109'uncu bölümü yayında: Kartlar dağıtıldı masayı kim kuruyor?

Hafıza'nın 109'uncu bölümü yayında: Kartlar dağıtıldı masayı kim kuruyor?

21:1026/01/2026, Pazartesi
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.

Yeni Şafak’ın ilgiyle takip edilen programı Hafıza, 109'uncu bölümüyle yayında. Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, bu bölümde yeni dünya düzeni oluşurken Batılı güçler ile diğer ülkelerin stratejisini, "Kartlar dağıtıldı masayı kim kuruyor?' başlığı ile ele alıyor.

Yeni Şafak’ın ses getiren programı Hafıza, 109'uncu bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, bu bölümde küresel güç savaşları ve o güçlerin etkisiyle şekillenecek yeni dünya düzeni konusunu masaya yatırıyor.

Küresel birçok gelişme ile Türkiye'yi de ilgilendiren konuların ele alındığı Hafıza'nın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz:



