Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 16 Ocak’ta karnelerini alarak başladığı iki haftalık yarıyıl tatili (sömestr) ile dinlenmeye çekildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonrası başlayan sömestr tatili devam ederken, öğrenci ve veliler de yarıyıl tatili ne zaman bitecek, sömestr tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönem yarıyıl tatili ocak sonunda tamamlanacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman sona erecek? İşte detaylar.
2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönem sona erdi. Milyonlarca öğrenci ilk dönem karnelerini aldıktan sonra 15 tatilin tadını çıkarmaya başladı. Yarıyıl tatili içinde ikinci hafta devam ederken öğrenci ve veliler okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimi...
15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 19 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Okullarda ikinci dönemin ilk ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahı çalacak. Bu tarih itibarıyla ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm öğrenciler için 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı resmen başlamış olacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB takvimine göre 16-20 Mart'ta ise ikinci dönemin ara tatili olacak.
MEB TATİL TAKVİMİ
Dini ve resmi bayram tatilleri de takvime dahil edildi. Ramazan Bayramı tatili19-22 Mart 2026 tarihlerinde, Kurban Bayramı tatili ise 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi resmi bayramlarda ise öğrenciler törenlere katılacak.
Toplam 184 iş günü sürecek olan eğitim öğretim yılı, her dönem için birer ara tatil olacak şekilde planlandı.