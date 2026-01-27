MEB TATİL TAKVİMİ

Dini ve resmi bayram tatilleri de takvime dahil edildi. Ramazan Bayramı tatili19-22 Mart 2026 tarihlerinde, Kurban Bayramı tatili ise 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi resmi bayramlarda ise öğrenciler törenlere katılacak.

Toplam 184 iş günü sürecek olan eğitim öğretim yılı, her dönem için birer ara tatil olacak şekilde planlandı.



