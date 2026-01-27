TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kilis’te yapılacak kura çekimi bugün 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kilis genelinde toplam 1170 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Kilis hak sahipliği KURASI CANLI İZLE linki.

1 /3 500 bin sosyal konut TOKİ kura çekilişi sürüyor. Kilis’te TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, bugün Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de yapılacak.

2 /3 Kilis TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir? 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Kilis TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE