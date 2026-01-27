VERGİ AFFI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 2026 Vergi affı çıkacak mı, Meclis gündeminde var mı?

SON DAKİKA VERGİ AFFI AÇIKLAMALARI

Milletvekillerinin vergi affına ilişkin sorularını yanıtlayan Şimşek, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz dönemlerde düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde genelde vergi asıllarında herhangi bir indirim veya silinme olmadı. Sadece gecikme faiz ve zamları enflasyon oranında güncellendi. Yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğu çok net. Eğer, mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bu anlamda yapılandırma zordaki herkese açık. Bunun için yasal düzenleme gündemimizde yok. Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi doğru bulmuyoruz."