Isparta TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak? TOKİ Isparta kura takvimi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri Türkiye genelinde il il sürerken, Isparta için merakla beklenen kura tarihi de gündemin üst sıralarına taşındı. Kentte 2 bin 889 konutun inşa edilecek olmasıyla birlikte başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ Isparta kura takvimine çevrildi.

TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde kura çekimleri il bazında devam ederken, Isparta’da yapılacak 2 bin 889 konut için kura tarihi araştırılmaya başlandı. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, Isparta TOKİ kura çekiminin hangi tarihte gerçekleştirileceğine odaklandı.

TOKİ Isparta kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Isparta için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta'ta 2 bin 889 konut inşa edilecek. Isparta için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

TOKİ Isparta kura çekiliş tarihi için tıklayın

Isparta TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Isparta TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Isparta kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Isparta'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

Isparta'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Isparta'da fiyatlar şu şekilde:

Isparta'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Isparta'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Isparta'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ Isparta kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Isparta kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

