TOKİ Kırklareli kura tarihi belli oldu mu? 2 bin 255 konut için kura çekimi ne zaman yapılacak?

13:1127/01/2026, Salı
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde kura süreci tüm hızıyla devam ederken, 29 Aralık itibarıyla başlayan çekilişlerle birçok ilde hak sahipleri belli oldu. Gözler şimdi sıradaki kura takvimine çevrilirken, Kırklareli’de yapılacak 2 bin 255 sosyal konut için başvuruda bulunan binlerce kişi de kura tarihinin açıklanmasını bekliyor. Kura sonuçlarının netleşmesiyle birlikte hak kazanan isimlerin TOKİ tarafından duyurulacağı bildirildi. TOKİ Kırklareli kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi de merak konusu.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ’nin kura çekimleri il il sürerken, gözler bu kez Kırklareli’ne çevrildi. Toplam 2 bin 255 konutun yapılacağı kentte başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, kura çekiminin yapılacağı tarihi merakla bekliyor. TOKİ’nin açıklayacağı kura takvimi Kırklareli’nde gündemin ilk sıralarına yükseldi.

TOKİ Kırklareli kura çekimi ne zaman?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde süreç hız kesmeden devam ediyor. Kırklareli’de hayata geçirilecek konutlar için yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri netleşecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla erişime açılacak. Proje kapsamında Kırklareli’de toplam 2 bin 255 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Ancak Kırklareli kura çekimi tarihine dair TOKİ tarafından şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı.


Kırklareli TOKİ kura tarihi için tıklayın

Kırklareli TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Kırklareli TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Kırklareli kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ Kırklareli kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Kırklareli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kırklareli'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Kırklareli'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Kırklareli'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Kırklareli'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

Kırklareli'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

KIRKLARELİ MERKEZ 640

İNECE 60

BÜYÜKMANDIRA 60

DEMİRKÖY 85

KOFÇAZ 60

LÜLEBURGAZ 600

AHMETBEY 100

PEHLİVANKÖY 100

PINARHİSAR 200

VİZE 200

