KREDİ FAİZ ORANINA GÖRE AYLIK ÖDEMELER NE KADAR OLUR?

2 milyon TL'lik kredi örneğinden yola çıkılırsa yüzde 0,99 faiz oranıyla çekilmesi halinde 120 ay vadede aylık ödeme 28 bin 555 TL oluyor. Aynı şartlarda yüzde 1,10 faizde taksit 30 bin 98 TL, faiz yüzde 1,20 olursa aylık ödeme 31 bin 536 TL, faiz yüzde 1,50 olursa aylık ödeme 36 bin 37 TL'ye yükseliyor.