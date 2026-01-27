Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş ilk evim kredisi ile ilgili detayları merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında üzerinde titizlikle çalışılan 'İlk Evim Konut Kredisi' kampanyasında geri sayım hızlandı. Ev sahibi olmak isteyenlere yönelik hükümetin adım atacağı ve ilk evini alacaklara ilişkin kredi faizi, kredi tutarı gibi konularda esneklik sağlanacağı iddia edildi. Peki, Konut kredisi düşecek mi? İşte detaylar.
Ev almayı düşünenler konut piyasasını ve konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ev sahibi olmak isteyenlere yönelik hükümetin adım atacağı ve ilk evini alacaklara dair kredi faizi, kredi tutarı gibi konularda esneklik sağlanacağı iddia edildi.
Konut kredisi düşecek mi?
Uzmanlardan düşen faizler sebebiyle konut fiyatlarının artacağına, talep patlaması yaşanmasının beklenmediğini dair değerlendirme geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, bankacılık sektörünün genel görünümünün ve ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların ele alındığını, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulduğunu bildirmişti.
NTV'de yer alan habere göre; milyonları ilgilendiren konut kredisi beklentisine yönelik uzmanlar, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu. Konut fiyatlarında hareketlenme olacağına vurgu yapan uzmanların, büyük patlama beklemediklerini de eklediği belirtildi.
KREDİ FAİZ ORANINA GÖRE AYLIK ÖDEMELER NE KADAR OLUR?
2 milyon TL'lik kredi örneğinden yola çıkılırsa yüzde 0,99 faiz oranıyla çekilmesi halinde 120 ay vadede aylık ödeme 28 bin 555 TL oluyor. Aynı şartlarda yüzde 1,10 faizde taksit 30 bin 98 TL, faiz yüzde 1,20 olursa aylık ödeme 31 bin 536 TL, faiz yüzde 1,50 olursa aylık ödeme 36 bin 37 TL'ye yükseliyor.
"2026'YI OLUMLU GÖRÜYORUM"
Haberde değerlendirmelerine yer verilen İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli "Şu anda konuşulan başlıklar çok temel aslında. İlk evini alacak vatandaşların krediye erişiminin biraz daha kolaylaştırılması, vadelerin uzatılması, faiz tarafında makul iyileştirmeler yapılması gibi konular gündemde. Buradaki temel amaç, insanların artık “bir oda alayım, başımı sokayım” noktasında kalmaması. İnsanlara gerçekten bir ev alabilecekleri imkanları konuşmamız gerekiyor. Ben 2026’yı bu anlamda daha olumlu görüyorum" ifadelerini kullandı.