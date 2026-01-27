Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 birinci taksit ödemelerinde süre daralıyor. Araç sahipleri ilk taksit için son tarih yaklaşırken, “MTV nasıl ödenir, hangi kanallardan yapılır, internetten ödeme güvenli mi?” sorularına yanıt ararken, e-Devlet ve GİB üzerinden yapılabilecek işlemler de yeniden gündemde. MTV tutarları hesaplama, taksit yapan bankalar ve ödeme ekranına giriş detayları haberimizde.
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemeleri 2 Ocak itibarıyla başladı. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sahipleri, MTV ödemelerini e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ya da mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebiliyor. İlk taksit için son ödeme tarihi ise 2 Şubat 2026 Pazartesi olarak belirlendi.
Türkiye’de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde 2026 yılı birinci taksit dönemi başladı. Trafik siciline kayıtlı motorlu taşıt sahipleri, araçları adlarına kayıtlı olduğu sürece her yıl iki kez MTV ödemekle yükümlü.
MTV’nin ilk taksit döneminin başlamasıyla birlikte, özellikle bankaların sunduğu taksit kampanyaları ve ödeme yöntemleri araç sahiplerinin gündemine girdi.
MTV ilk taksit ödemelerinde son gün ne zaman?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, 2026 MTV birinci taksit ödemelerinde son gün 2 Şubat 2026 Pazartesi olarak açıklandı. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde, araç sahipleri çeşitli işlemlerde sorun yaşayabiliyor.
MTV borcunu ödemeyen araç sahipleri, araçlarını periyodik muayeneden geçiremiyor.
MTV 2026 ücretleri ne kadar oldu?
2026 yılında MTV tutarları, aracın motor silindir hacmi ve yaş grubuna göre değişiyor. Buna göre 1–3 yaş aralığındaki otomobillerde MTV, motor hacmine göre 5 bin 750 TL ile 274 bin TL arasında farklılık gösterecek.
En yaygın ödeme aralığının ise motor silindir hacmi 1.3–1.6 litre arasında değişen binek otomobiller için 12 bin 28 TL seviyesinde olacağı belirtildi.
En yüksek MTV 274 bin 415 TL’ye çıktı
1–3 yaş aralığındaki binek otomobiller için MTV oranları aracın motor hacmi ve değerine göre farklılaşıyor. Ancak kaynak metinde aktarıldığı üzere, son yıllarda araç değerlerindeki artış nedeniyle MTV hesaplamalarında çoğunlukla üst limitler öne çıkıyor.
Bu kapsamda 2026’da:
1.3 litreye kadar motor hacmine sahip otomobillerde MTV 6 bin 903 TL,
1.3–1.6 litre aralığında MTV 12 bin 28 TL,
1.6–1.8 litre aralığında MTV 21 bin 252 TL seviyesine yükseldi.
Ayrıca en yüksek MTV tutarı 274 bin 415 TL olarak paylaşıldı.
Clio, Egea ve Corolla için MTV ne kadar?
Yeni MTV tarifesine göre; Türkiye’de sık tercih edilen bazı modellerin MTV tutarları da netleşti. Buna göre:
Renault Clio: 6 bin 903 TL
1.33 litre motorlu Megane: 12 bin 28 TL
Fiat Egea: 12 bin 28 TL
Toyota Corolla: 12 bin 28 TL
Hyundai i20: 6 bin 903 TL
Toyota C-HR (1.8 litre): 21 bin 252 TL
MTV ödemeleri, toplam tutar üzerinden hesaplanarak iki eşit taksit halinde (ilk 6 ay + ikinci 6 ay) yapılabiliyor.
Motosiklet ve ticari araçlarda MTV tutarları
2026 yılında 1–3 yaş motosikletlerde MTV tutarı 1069 TL ile 13 bin 667 TL aralığında değişecek. Buna göre:
100–250 cc motosiklet MTV: 1069 TL
251–650 cc motosiklet MTV: 2 bin 215 TL
651–1200 cc motosiklet MTV: 5 bin 720 TL
1201 cc ve üzeri MTV: 13 bin 877 TL
Ticari araçlarda ise 1–6 yaş panelvanlarda, 1.9 metreküp silindir hacmine kadar MTV 9 bin 168 TL oldu. Aynı yaş grubundaki minibüslerde ise MTV tutarı 6 bin 875 TL olarak aktarıldı.
Kamyonetlerde:
1.5 tona kadar MTV: 6 bin 165 TL
1.5–3.5 ton arası MTV: 12 bin 489 TL
MTV ödemesi nasıl yapılır?
Araç sahipleri MTV ilk taksit ödemelerini şu kanallardan yapabiliyor:
e-Devlet
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi
Dijital Vergi Dairesi
GİB Mobil uygulaması
Mobil bankacılık / internet bankacılığı
Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10–23.50 saatleri arasında yapılabiliyor. İnternetten ödeme sırasında güvenlik için doğrudan gib.gov.tr adresi üzerinden işlem yapılması gerektiği de hatırlatıldı.
Dijital Vergi Dairesi üzerinden ayrıca şifre girişi olmadan; plaka, T.C. kimlik numarası ve “tescil tarihi” veya “sahiplik belge tarihi” bilgilerinden biri ile ödeme tamamlanabiliyor.
E-DEVLET MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI
MTV’de taksit yapan bankalar hangileri?
MTV ödemelerinde taksit imkânı sunan bankalar şöyle:
Ziraat BankKart: 4 taksit
Halkbank Paraf Kart: 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit
Vakıfbank WorldCard: 500 bin TL’ye kadar 3 taksit
Türkiye Finans Happy Kart: 250 bin TL’ye kadar 3 taksit
Albaraka: 3 taksit
Kuveyt Türk SağlamKart: 50 bin TL’ye kadar 3 taksit
Garanti BBVA Bonus: 3 taksit
Enpara Bank: 15 bin TL’ye kadar faizsiz 6 taksit
TEB Bonus: 250 bin TL’ye kadar 4 taksit
Denizbank Bonus: 500 bin TL’ye kadar 3 taksit