MTV 2026 ücretleri ne kadar oldu?

2026 yılında MTV tutarları, aracın motor silindir hacmi ve yaş grubuna göre değişiyor. Buna göre 1–3 yaş aralığındaki otomobillerde MTV, motor hacmine göre 5 bin 750 TL ile 274 bin TL arasında farklılık gösterecek.





En yaygın ödeme aralığının ise motor silindir hacmi 1.3–1.6 litre arasında değişen binek otomobiller için 12 bin 28 TL seviyesinde olacağı belirtildi.