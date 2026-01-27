Yeni Şafak
İletişim Başkanı Duran: Türkiye'nin mücadelesi etnik değil teröre karşıdır

18:0927/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Duran, Türkiye’nin mücadelesinin teröre karşı olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bazı siyasi çevrelerin Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor” yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu söylemlerin toplumsal ayrışmayı derinleştirmeyi amaçladığını ifade etti. Duran, Türkiye’nin Suriye’deki mücadelesinin etnik kimliklere değil, terör ve şiddete karşı yürütüldüğünü vurguladı. Duran, “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefini sabote etmeye çalışanlara fırsat verilmeyeceğini vurgulayarak, komşu ülkeler ve kardeş halklar arasına nifak sokmak isteyen girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin kamuoyunda dile getirilen bazı iddialara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor” söyleminin hakikati yansıtmadığını ve bölgedeki toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeyi amaçlayan bir girişim olduğunu ifade etti.

Duran, toplumda ayrışmayı körükleyen söylemlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekerek, birleştirici bir dilin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Gerçeklerin çarpıtılmaması gerektiğini belirten Duran, ortak akıl ve birlik duygusuyla hareket edilmesinin önemine işaret etti.

"Türkiye'nin mücadelesi etnik değil teröre karşıdır"

Türkiye’nin Suriye politikası ve güvenlik yaklaşımına da değinen Duran, mücadelenin etnik kimlikler üzerinden yürütülmediğinin altını çizdi. Türkiye’nin hedefinin terör, şiddet ve hukukun dışına çıkan yapılar olduğunu belirten Duran, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini kaydetti.

Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Duran, kapsayıcı bir siyasal düzenin tesis edilmesine yönelik atılan her yapıcı adımın desteklendiğini belirtti.

Özellikle Kürt vatandaşlara yönelik birlik ve kardeşlik çağrısı

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine de yer veren Duran, Suriye halkının barış ve huzur içinde yaşama arzusuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Arap, Türkmen, Kürt ve Nusayrilerin kardeşçe bir arada yaşamak istediğini vurguladığını hatırlatan Duran, özellikle Kürt vatandaşlara yönelik birlik ve kardeşlik çağrısını yineledi.

"Türkiye güvenilir bir sığınak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin 86 milyon vatandaşıyla birlikte yönünü kendisine dönmüş milyonlarca insan için de güvenli bir sığınak olduğuna dair sözlerini aktaran Duran, ayrışmayı körüklemek isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"Hedefi sabote etmeye çalışanlara fırsat verilmeyecek"

İletişim Başkanı Duran, açıklamasının sonunda “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefini sabote etmeye çalışanlara fırsat verilmeyeceğini vurgulayarak, komşu ülkeler ve kardeş halklar arasına nifak sokmak isteyen girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edileceğini ifade etti.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
