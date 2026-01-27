AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders seçimi nasıl yapılır? Tarihler açıklandı

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimi süreci netleşti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan 2025-2026 Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Kılavuzu’na göre süreç Şubat ayında başlayacak. AÖF kayıt yenileme işlemleri, belirlenen tarihler arasında internet üzerinden tamamlanacak.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme takvimi (2026)

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Süreç 13 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek. Ders seçimi işlemleri ise aynı gün saat 22.00’ye kadar yapılabilecek.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme kapsamında ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sisteme giriş için e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresi kullanılabilecek. Ders seçimi tamamlandıktan sonra mutlaka onay verilmesi gerekiyor; onaylanmayan seçimler geçersiz sayılıyor.

Ders seçimi ve kontrol işlemleri

Ders seçimi üç adımda yürütülüyor: Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yapılıyor, ardından “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bölümünden alınacak dersler belirleniyor. Son aşamada yapılan seçim onaylanıyor. Ders değişikliği yapan öğrenciler için en son onaylanan dersler geçerli kabul ediliyor. Öğrencilerin kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden kontrol etmesi isteniyor.

Kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir?

Ders seçimi sonrası oluşan ödeme bilgileri yine Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Kayıt yenileme ödemeleri Ziraat Bankası kanalıyla yapılacak. Son ödeme zamanı, kayıt yenilemenin son günü saat 22.30 olarak belirtildi. Ödeme yöntemleri arasında kredi/banka kartı, internet bankacılığı, ATM ve mobil bankacılık seçenekleri yer alıyor. Banka şubelerinden ödeme alınmayacak.

Ders kitapları ve sınavlarda sorumlu olunacak üniteler

Öğrencinin kendi kendine öğrenmesinde etkili ve verimli bir materyal olan ve başlangıcından bu yana temel öğretim materyali olarak kullanılan ders kitapları, çok güçlü bir teknik altyapıyla uzman bir ekip tarafından hazırlanmaktadır.

Öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler, sınavlarda ders kitabının Anadolum eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur. Anadolum eKampüs ortamında sunulan diğer ders malzemeleri (Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Video, Sesli Malzemeler, vb.) öğrenmeye yardımcı içeriklerdir. Öğrenciler, ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden dijital ders kitaplarına erişilebilir.

Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında bölümünün Sınav Sorumluluk Üniteleri sayfasında yayımlanmaktadır.