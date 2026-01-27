İstanbul için kar ihtimali arttı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji’nin güncel tahminleriyle birlikte 'İstanbul’a kar ne zaman yağacak?' sorusu yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, fırtına ve yoğun yağışlarla ilerlerken gözler megakente çevrildi. Modeller, şubat ayının ilk günlerinde İstanbul için kar ihtimalinin güçlendiğine işaret ediyor. Peki kar yağışı hangi tarihte başlayacak, kent genelinde etkili olacak mı? İşte güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye, ocak ayının son günlerinden itibaren sert bir hava geçişine hazırlanıyor. Batı bölgelerinde fırtına, doğuda ise dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, gözler İstanbul’a çevrildi. Modeller, kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte 2 Şubat Pazartesi günü megakentte kar ihtimalinin güçlendiğini gösteriyor.
Batı bölgelerinde fırtına etkisini artırıyor
Haftanın ilk günleriyle birlikte Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış öne çıkıyor. Kıyı hattında rüzgar hızının yer yer 60 kilometreye ulaşması beklenirken, ulaşım ve deniz faaliyetlerinde aksama riski bulunuyor. Meteorolojik sistemin batıdan doğuya doğru ilerlemesi öngörülüyor.
Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar sürüyor
Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıkları sıfırın çok altına düşmüş durumda. Erzurum, Erzincan ve çevresinde sıcaklıkların -15 derecenin altına inmesiyle birlikte yoğun kar örtüsü dikkat çekiyor. Bu tablo, bölge genelinde kış şartlarının etkisini artırdığını gösteriyor.
Kar yağışı iç kesimlere doğru yayılıyor
Hafta ortasından itibaren soğuk hava dalgası iç bölgelere ilerliyor. Çarşamba ve Perşembe günleri itibarıyla kar yağışı Doğu Anadolu hattında etkisini artırırken, cuma günü yağışlı sistemin Türkiye geneline yayılması bekleniyor. İç Anadolu’da yağmur, yer yer karla karışık yağışa dönüşüyor.
İstanbul için beklenen tarih: 2 Şubat
Meteorolojik modellerin işaret ettiği tabloya göre, hafta sonu nispeten yükselen sıcaklıkların ardından 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da kar ihtimali ön plana çıkıyor. Kuzeyden gelen soğuk hava akışıyla birlikte yağışların özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İstanbul, şubat ayına kış şartlarıyla giriş yapabilir.
Yurtta hafta boyunca ılık ve yağışlı hava etkili olacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yurdun tamamında yağış beklendiğini söyleyen Çelik, yarın ve perşembe günü batı ile güney bölgelerde, cuma ve hafta sonunda ise ülkenin tamamında yağış görüleceğini bildirdi.
Çelik, özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışın devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Perşembe ve cuma günü de özellikle yine Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar göreceğiz. Yağışlar çoğunlukla şu anda yağmur şeklinde ülkenin büyük kesiminde, sadece Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar kar şeklinde görülecek. Ancak hafta sonunda sıcaklığın biraz daha düşmesiyle iç bölgelerdeki yağışlar, karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek."
Sıcaklıkların güneyli rüzgarlarla mevsim normalleri üzerine çıktığını dile getiren Çelik, hafta sonuna kadar yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini, hafta sonunda ise 4 ila 5 derece düşeceğini kaydetti.
Çelik, il merkezlerindeki kar örtüsünün güneyli rüzgarlarla eridiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere oldukça yine yüksek diyebiliriz. Erzurum Palandöken'de 2 metre civarında kar kalınlığı var, batıda Kartalkaya'da 180 santim, Erciyes'te ise 120-130 santim kar kalınlığı bugünlerde devam ediyor diyebiliriz."
Üç büyükşehirde hava durumu
Üç büyükşehirde yağışın hafta boyunca süreceğini anlatan Çelik, İzmir'de yine aralıklarla gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların 15 ile 17 derece aralığında seyredeceğini söyledi.
Ankara'da orta kuvvette yağışların devam edeceğini belirten Çelik, hafta sonunda ise yağışın kuvvetleneceğini kaydetti.
Çelik, İstanbul'da hafta boyunca yağmurlu havanın süreceğini, hafta sonunda sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.