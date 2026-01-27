Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?

23:3427/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?

ABD Merkez Bankası’nın ocak ayı faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda temkinli iyimserlik öne çıkıyor. Yarı iletken hisselerindeki satış baskısının hafiflemesi risk iştahını desteklerken, ABD’de federal hükümetin kısmi kapanma ihtimali belirsizlik yaratıyor. Piyasa beklentisi, Fed’in politika faizini mevcut bantta koruyacağı yönünde şekilleniyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) yarın açıklayacağı ocak ayı faiz kararı, küresel finans çevrelerinin ana gündem maddesi haline geldi. Fed faiz kararı beklentisi, ABD ekonomisinden gelen büyüme, enflasyon ve istihdam verileriyle birlikte fiyatlanırken, jeopolitik risklerdeki görece sakinlik kısa vadede piyasalara destek sağlıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed, 2026 yılının ilk para politikası kararını 28 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de duyuracak. Karar metni ve Başkan’ın açıklamaları, ABD piyasalarının yanı sıra gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye piyasaları tarafından da yakından izlenecek.

Piyasalarda faiz beklentisi hangi yönde?

Ocak toplantısı öncesinde hâkim görüş, Fed’in politika faizini yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutacağı yönünde. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrıları ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik siyasi baskılara rağmen, bankanın kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedefleri doğrultusunda almaya devam edeceği değerlendiriliyor.

ABD verileri ve ekonomik görünüm

ABD’de tarım dışı istihdam artışı aralık ayında beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 4,4’e geriledi. Enflasyon tarafında TÜFE yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde seyrederken, Fed’in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları göstergesi yüzde 2,8 ile hedefin üzerinde kalmaya devam etti. Öte yandan ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı sergileyerek para politikasında temkinli duruşun korunmasına zemin hazırladı.

#fed
#federal reserve
#abd merkez bankası
#faiz kararı
#jerome powell
#donald trump
#para politikası
#enflasyon
#abd ekonomisi
#tüfe
#politika faizi
#küresel piyasalar
#Fed faiz kararı ne zaman
#Fed faiz kararı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?