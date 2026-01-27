Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?

ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) yarın açıklayacağı ocak ayı faiz kararı, küresel finans çevrelerinin ana gündem maddesi haline geldi. Fed faiz kararı beklentisi, ABD ekonomisinden gelen büyüme, enflasyon ve istihdam verileriyle birlikte fiyatlanırken, jeopolitik risklerdeki görece sakinlik kısa vadede piyasalara destek sağlıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed, 2026 yılının ilk para politikası kararını 28 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de duyuracak. Karar metni ve Başkan’ın açıklamaları, ABD piyasalarının yanı sıra gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye piyasaları tarafından da yakından izlenecek.

Piyasalarda faiz beklentisi hangi yönde?

Ocak toplantısı öncesinde hâkim görüş, Fed’in politika faizini yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutacağı yönünde. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrıları ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik siyasi baskılara rağmen, bankanın kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedefleri doğrultusunda almaya devam edeceği değerlendiriliyor.

ABD verileri ve ekonomik görünüm