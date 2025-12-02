Özgür Özel: Kemal Kılıçdaroğlu beni tebrik etmedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet ettiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda yeniden genel başkan seçildikten sonra Kılıçdaroğlu'ndan tebrik telefonu gelmediğini açıkladı.
CHP, "Şimdi İktidar Zamanı" sloganı ile 39’uncu Olağan Kurultayı'nı tamamladı.
Özgür Özel tek aday olduğu seçimde yeniden partinin genel başkanı oldu.
Kurultay konuşmasında verdiği mesajlar dikkat çeken Özel, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet ettiğini ancak gelmediğini, kurultaydan sonra da tebrik için aramadığını söyledi.
Kurultay kürsüsünden cevap verdi
Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündem olmuştu: CHP arınmalı
Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmamakla birlikte, CHP'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun İmralı ziyaretine üye vermemesi nedeniyle hedefte olduğu anda yayınladığı video ile dikkat çekmişti.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'ye istikamet çizecek bir parti olması gerektiğini belirterek İmralı heyetine üye verilmemesini eleştirmişti.
Terörsüz Türkiye eleştirisinin yanında videoda İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, CHP'nin arınması gerektiğini dile getirmişti.