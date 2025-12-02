Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Özgür Özel: Kemal Kılıçdaroğlu beni tebrik etmedi

Özgür Özel: Kemal Kılıçdaroğlu beni tebrik etmedi

12:202/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel
Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet ettiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda yeniden genel başkan seçildikten sonra Kılıçdaroğlu'ndan tebrik telefonu gelmediğini açıkladı.

CHP, "Şimdi İktidar Zamanı" sloganı ile 39’uncu Olağan Kurultayı'nı tamamladı.

Özgür Özel tek aday olduğu seçimde yeniden partinin genel başkanı oldu.

Kurultay konuşmasında verdiği mesajlar dikkat çeken Özel, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet ettiğini ancak gelmediğini, kurultaydan sonra da tebrik için aramadığını söyledi.

Kurultay kürsüsünden cevap verdi

Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet eden Özel de davete icabet etmeyen selefini kürsüden isim vermeyerek eleştirmiş,
"Müesses Nizama iş birlikçi olanlara kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerin sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak."
ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündem olmuştu: CHP arınmalı

Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmamakla birlikte, CHP'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun İmralı ziyaretine üye vermemesi nedeniyle hedefte olduğu anda yayınladığı video ile dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'ye istikamet çizecek bir parti olması gerektiğini belirterek İmralı heyetine üye verilmemesini eleştirmişti.

Terörsüz Türkiye eleştirisinin yanında videoda İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, CHP'nin arınması gerektiğini dile getirmişti.



#CHP
#Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı, asgari ücret ve sosyal yardımlarda dev değişim! Yeni rakamlar belli oluyor: İşte masadaki rakamlar