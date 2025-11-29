Yeni Şafak
Özgür Özel yeniden CHP'nin Genel Başkanı seçildi

17:5729/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Özgür Özel geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.
CHP 39. Olağan Kurultayını gerçekleştirdi. Kurultayda tek aday olan Özgür Özel geçerli oyların tamamını alarak yeniden CHP'nin başkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi.

Böylece Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.



#CHP 39. Olağan Kurultayı
#Özgür Özel
#Başkan
